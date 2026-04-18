Premier League: Chelsea–Manchester United
Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójában a Chelsea fogadja a Manchester Unitedet. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
CHELSEA–MANCHESTER UNITED – élőben az NSO-n!
London, Stamford Bridge, 21 óra (TV: Spíler1 TV). Vezeti: M. Oliver
CHELSEA: R. Sánchez – Gusto, W. Fofana, Hato, Cucurella – E. Fernández, M. Caicedo – Estevao, Palmer, P. Neto – L. Delap. Menedzser: Liam Rosenior
MANCHESTER UNITED: Lammens – Dalot, Mazraui, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo, B. Fernandes, Cunha – Sesko. Menedzser: Michael Carrik
Cikkün folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
