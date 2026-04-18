Férfi kosárlabda NB I: hazai sikerek a negyeddöntő első mérkőzésein

„Mit mondhatnék, tízen vagyunk, edzőnk a lelátón” – tárta szét karjait fél órával a feldobás előtt Pojbics Szabolcs, a Sopron ügyvezetője, mielőtt csapata a címvédő Szolnok elleni negyeddöntő első mérkőzését játszotta volna. A nyolcadikként végző együttes az Olaj elleni párharcra tartalékosan érkezett a Tiszaligetbe, két légiósa (Luke Nelson, Lavar Sherman) és Flasár Zalán sem játszhatott, ráadásul Sterbenz László szakmai igazgatónak jutott az a nem túl hálás feladat, hogy irányítsa a vendégeket az alapszakaszgyőztes otthonában, mivel Baksa Szabolcs eltiltás miatt nem ülhetett le a kispadra. A nézők közé igen, a soproni paddal szemben, a szolnoki szurkolók között foglalt helyet és a meccs alatt végig heves gesztikulálással mutogatta, mit is kellene játszania együttesének.

Auston Barnes hamar playoff üzemmódba kapcsolt, az amerikai erőcsatár három percen belül nyolc pontot dobott, szedte a lepattanókat, csapata pedig 8–0-val nyitott. A hazaiaknál Brady Skeens visszatért, az amerikai center, aki az alapszakasz legértékesebb játékosa lett a teljesítményindexe alapján, derékproblémák miatt kihagyta az előző öt mérkőzést. A Szolnok magabiztosan játszott és az első negyed végén már 12 ponttal vezetett, noha Somogyi Ádám nem került parkettre az első negyedben, s aztán később sem – mint megtudtuk, apró sérüléssel bajlódik a válogatott hátvéd, így inkább nem kockáztatták a játékát. Becsülettel küzdött a tartalékos vendéggárda, amely Meszlényi Róbert hibátlan triplájával hét pontra felzárkózott a második negyed közepén.

Ravasz labdaszerzést követően Pallai Tamás zsákolt egy nagyot egy lábról felugorva, a csapatkapitány kosara nagyon kellett az Olajnak, mert kissé belealudt a vendéglátó a meccsbe. A 19. percben már újra 14 volt közte, ismét Pallai ugrasztotta talpra a közönséget egy lefutásból szerzett hárompontossal. A második félidőben fáradt a Sopron, egyre jobban felpörögött az Olaj (69–47, 28. p.), gálajelleget öltött a találkozó, már arra is figyeltek a hazaiak, hogy a lehető leglátványosabban fejezzék be a lefutásokat, egy ilyen végén Le'Tre Darthard löbbölését Skeens zúzta a levegőből a gyűrűbe, a bajnok pedig sima győzelemmel rajtolt.

A vártnál szorosabb küzdelemben, de győzelemmel nyitott a második Falco a Honvéd ellen, ahogy a Kaposvár is a DEAC-cal szemben, míg az ASE izgalmas és fordulatos meccsen szerzett előnyt az Alba elleni csatában – a párharcok fordított pályaválasztás mellett kedden folytatódnak.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–SOPRON KC 107–68 (31–20, 17–21, 29–12, 30–15)

Szolnok, 1600 néző. V: Földházi, Jankovics, Németh P.

SZOLNOK: KRNJAJSZKI 12/6, PALLAI 23/15, DARTHARD 14/12, BARNES 21/9, Skeens 6. Csere: Rudner 6/6, Wójcik 6, MOLNÁR M. 14, Holt 3/3, Dávid T., Huszár 2. Edző: Vedran Bosnic

SOPRON: THOMPSON 16/9, Hajdu P. 6, Meszlényi 7/3, Kucsera 4/3, PATTON 25. Csere: Kovács B. 3/3, Takács K. 3/3, Csendes 4, Keller B. Megbízott edző: Sterbenz László

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–7. 8. p.: 24–17. 14. p.: 34–24. 18. p.: 43–34. 24. p.: 57–42. 28. p.: 69–47. 34. p.: 87–64. 38. p.: 101–64

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Szolnok javára

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Az első félidőben jól játszottunk, de nem elég jól, hogy kontrolláljuk a mérkőzést. Kétszer is nagyon könnyen visszajött ellenfelünk a meccsbe, elismerés illeti ezért. A második félidőben nagyon agresszív, koncentrált játékkal rukkoltunk ki, kiemelném a 34 gólpasszt, így már remek győzelem volt.

Sterbenz László: – Karinthy óta tudjuk, hogy kell magyarázni a bizonyítványt, de mi nem akarunk ferdíteni, hanem csak a tényeket nézzük, hogy mik az okok: gyakorlatilag egy magyar korosztályos válogatottakat végigjáró fiatal garnitúrával, és két légióssal szerepeltünk a nemzetközileg is sikeres Szolnok ellen. Ennyire tellett, nem vagyunk rá büszkék, de nem vagyunk elkeseredve sem.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Endo Plus Service-Honvéd 89–82

Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC 79–67

Atomerőmű SE–Alba Fehérvár 95–83

A 9–14. HELYÉRT, 1. FORDULÓ

EGIS KÖRMEND–SZTE-SZEDEÁK 109–108 (21–32, 33–24, 27–23, 28–29)

Körmend, 1650 néző. V: Benczur, Popgyákunik, Földesi

KÖRMEND: POWELL 35/3, Hansen, FOSTER 32/15, Durázi 7, GRIMES 13. Csere: Kiss M. 5/3, Ivosev 5, Kiss B., E. Williams 9/3, Ferencz 3/3. Edző: Kocsis Tamás

SZEGED: Kerpel-Fronius G. 10, MOSS 42/21, Cseh 13/3, Zsíros 6/6, Records 8. Csere: DRENOVAC 17, Mucza 5/3, Neuwirth, Anda 7. Edző: Andjelko Mandics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 12–9. 7. p.: 15–28. 14. p.: 28–35. 18. p.: 50–50. 23. p.: 63–56. 27. p.: 71–70. 32. p.: 85–81. 35. p.: 88–89. 38. p.: 102–95

Kipontozódott: Zsíros (36. p.), Cseh (37. p.), Records (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Kocsis Tamás: – Nagyon küzdelmes mérkőzést sikerült megnyernünk, keményen harcoló ellenfelet győztünk le. Sajnos az egész mérkőzés során bosszantó hibákat követtünk el. Könnyen eladtuk a nehezen megszerzett előnyünket, magunkra húztuk az ellenfelet.

Andjelko Mandics: – Elégedett vagyok a csapatom hozzáállásával, harcoltunk, nem adtuk fel akkor sem, amikor hátrányba kerültünk. Apróságok döntötték el a mérkőzést, a végjátékban sajnos hibákat követtünk el, s ezzel megpecsételtük a sorsunkat. Ha keményen dolgozunk, lesz esélyünk a bentmaradás kivívására.

Az állás: 9. Körmend 8 pont, 10. Pécs 7, 11. Kecskemét 5, 12. Zalaegerszeg 5, 13. Oroszlány 3, 14. Szeged 2

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol. A csapatok az alapszakasz-helyezéseik alapján vittek magukkal pontokat.