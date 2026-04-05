Gerard Martín visszavont piros lapja miatt füstölög az Atlético a Barca elleni zakó után
Az Atlético Madrid–Barcelona (1–2) mérkőzés után elsősorban a játékvezetés szolgáltatta a témát az érintetteknek. A hazaiak mestere, Diego Simeone egy korábbi meccsen látott eset, illetve Gerard Martín (VAR-ozás után) elmaradó kiállítása nyomán vette célba a spanyol játékvezetői testületet (CTA).
„Láttam, mi történt a Betis és a Rayo mérkőzésén. A CTA szerint akkor a piros lap lett volna a helyes döntés. Nincs miről beszélni. Remélem, a CTA meg tudja indokolni, miért nem volt piros lap a mostani eset” – füstölgött a meccs után az argentin szakember, hozzátéve, hogy Nico González első félidei kiállítását nem vitatja.
Simeone a bajnokság 25. fordulójában, februárban megrendezett Real Betis–Rayo Vallecano (1–1) mérkőzésre utalt, amikor Valentín Gómez taposását csak sárga lappal büntette a játékvezető, majd a CTA utólag elismerte, hogy a játékvezetői stáb hibázott, s ki kellett volna állítani a Betis játékosát. A magas labdát az Atlético X-oldala is lecsapta. „Nem nézték ezt egyszer már vissza?” – tették fel a költői kérdést. A két jelenet között kísérteties a hasonlóság, hiszen akkor a Betis játékosa ugyanúgy, mint most a Barcáé, a labda elrúgása után taposott rá stoplival az ellenél bokájára.
Mindeközben a Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) hivatalos X-oldalára feltöltötték a Mateu Busquets játékvezető, valamint Melero López VAR-bíró között elhangzott párbeszédet.
„Valós időben mutatom neked a jelenetet, hogy te is meg tudd ítélni. Véleményem szerint a Barcelona játékosa normálisan, a meccs dinamikájával megegyezően játssza meg a labdát, majd ezután természetes módon kerül sor a kontaktusra közte és az Atlético játékosa között” – fogalmazott a Melero López.
„Oké. A Barcelona játékosa megjátszotta a labdát, majd rálépett az ellenfél lábára egy egyébként normális mozdulat végén. Visszavonom a piros lapot és sárgát adok neki” – így Mateu Busquets.
Barcelonai oldalon a piros lap (vagy annak hiánya) helyett azzal foglalkoztak, hogy Lamine Yamal nem ünnepelt valami látványosan Robert Lewandowski győztes góljánál.
„Lamine ma mindent megpróbált: cselezett, lőtt, de nem tudott gólt szerezni. Emiatt kissé dühös volt, mert eléggé érzelmes volt maga a meccs is, de szerintem ez rendben van” – mondta az esetről Hans-Dieter Flick. Amikor a német szakembert is megkérdezték Gerard Martín taposásáról, Flick kurtán annyit válaszolt, hogy „nem volt piros lap”.
Mindeközben a Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa magára vállalta a felelősséget csapata mallorcai veresége után.
„Ez a vereség az én lelkemen szárad, és ezt a játékosoknak is elmondtam. Ez minden tekintetben az én saram, s azt szeretném, hogy a srácok már a keddi meccsen gondolkodjanak. (…) Én hozok meg minden döntést: én rakom össze a kezdőcsapatot, én döntök a cserékről, én választom ki a taktikát, így a mostani kudarc is az én felelősségem. (…) A lényeg az, hogy amikor kijönnek az öltözőből, már csak a Bayern München járjon a játékosok fejében” – fogalmazott a januárban kinevezett szakember. Arbeloa szerint csapata sokkal jobb produkcióval rukkolt elő az első félidőben, mint a másodikban, amelyben nem voltak elég türelmesek, s nem tudták kikényszeríteni az egy egy elleni párharcokat a széleken.
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ
Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)
Atlético Madrid–FC Barcelona 1–2 (Giu. Simeone 39., ill. Rashford 42., Lewandowski 87.)
Kiállítva: N. González (45+3.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|30
|25
|1
|4
|80–29
|+51
|76
|2. Real Madrid
|30
|22
|3
|5
|67–29
|+38
|69
|3. Villarreal
|29
|18
|4
|7
|54–34
|+20
|58
|4. Atlético Madrid
|30
|17
|5
|8
|49–30
|+19
|56
|5. Betis
|30
|11
|12
|7
|44–37
|+7
|45
|6. Celta Vigo
|29
|10
|11
|8
|41–35
|+6
|41
|7. Real Sociedad
|30
|11
|8
|11
|46–45
|+1
|41
|8. Getafe
|29
|11
|5
|13
|25–31
|–6
|38
|9. Espanyol
|30
|10
|8
|12
|36–44
|–8
|38
|10. Athletic Bilbao
|29
|11
|5
|13
|32–41
|–9
|38
|11. Osasuna
|29
|10
|7
|12
|35–38
|–3
|37
|12. Rayo Vallecano
|30
|8
|11
|11
|29–35
|–6
|35
|13. Valencia
|29
|9
|8
|12
|32–42
|–10
|35
|14. Girona
|29
|8
|10
|11
|31–44
|–13
|34
|15. Elche
|30
|7
|10
|13
|38–46
|–8
|31
|16. Alaves
|29
|8
|7
|14
|30–41
|–11
|31
|17. Sevilla
|29
|8
|7
|14
|37–49
|–12
|31
|18. Mallorca
|30
|8
|7
|15
|36–48
|–12
|31
|19. Levante
|30
|6
|8
|16
|34–50
|–16
|26
|20. Oviedo
|29
|4
|9
|16
|20–48
|–28
|21