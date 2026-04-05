Gerard Martín visszavont piros lapja miatt füstölög az Atlético a Barca elleni zakó után

Az Atlético Madrid–Barcelona (1–2) mérkőzés után elsősorban a játékvezetés szolgáltatta a témát az érintetteknek. A hazaiak mestere, Diego Simeone egy korábbi meccsen látott eset, illetve Gerard Martín (VAR-ozás után) elmaradó kiállítása nyomán vette célba a spanyol játékvezetői testületet (CTA).

„Láttam, mi történt a Betis és a Rayo mérkőzésén. A CTA szerint akkor a piros lap lett volna a helyes döntés. Nincs miről beszélni. Remélem, a CTA meg tudja indokolni, miért nem volt piros lap a mostani eset” – füstölgött a meccs után az argentin szakember, hozzátéve, hogy Nico González első félidei kiállítását nem vitatja.

Simeone a bajnokság 25. fordulójában, februárban megrendezett Real Betis–Rayo Vallecano (1–1) mérkőzésre utalt, amikor Valentín Gómez taposását csak sárga lappal büntette a játékvezető, majd a CTA utólag elismerte, hogy a játékvezetői stáb hibázott, s ki kellett volna állítani a Betis játékosát. A magas labdát az Atlético X-oldala is lecsapta. „Nem nézték ezt egyszer már vissza?” – tették fel a költői kérdést. A két jelenet között kísérteties a hasonlóság, hiszen akkor a Betis játékosa ugyanúgy, mint most a Barcáé, a labda elrúgása után taposott rá stoplival az ellenél bokájára.

Mindeközben a Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) hivatalos X-oldalára feltöltötték a Mateu Busquets játékvezető, valamint Melero López VAR-bíró között elhangzott párbeszédet.

„Valós időben mutatom neked a jelenetet, hogy te is meg tudd ítélni. Véleményem szerint a Barcelona játékosa normálisan, a meccs dinamikájával megegyezően játssza meg a labdát, majd ezután természetes módon kerül sor a kontaktusra közte és az Atlético játékosa között” – fogalmazott a Melero López.

„Oké. A Barcelona játékosa megjátszotta a labdát, majd rálépett az ellenfél lábára egy egyébként normális mozdulat végén. Visszavonom a piros lapot és sárgát adok neki” – így Mateu Busquets.

Barcelonai oldalon a piros lap (vagy annak hiánya) helyett azzal foglalkoztak, hogy Lamine Yamal nem ünnepelt valami látványosan Robert Lewandowski győztes góljánál.

„Lamine ma mindent megpróbált: cselezett, lőtt, de nem tudott gólt szerezni. Emiatt kissé dühös volt, mert eléggé érzelmes volt maga a meccs is, de szerintem ez rendben van” – mondta az esetről Hans-Dieter Flick. Amikor a német szakembert is megkérdezték Gerard Martín taposásáról, Flick kurtán annyit válaszolt, hogy „nem volt piros lap”.

Mindeközben a Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa magára vállalta a felelősséget csapata mallorcai veresége után.

„Ez a vereség az én lelkemen szárad, és ezt a játékosoknak is elmondtam. Ez minden tekintetben az én saram, s azt szeretném, hogy a srácok már a keddi meccsen gondolkodjanak. (…) Én hozok meg minden döntést: én rakom össze a kezdőcsapatot, én döntök a cserékről, én választom ki a taktikát, így a mostani kudarc is az én felelősségem. (…) A lényeg az, hogy amikor kijönnek az öltözőből, már csak a Bayern München járjon a játékosok fejében” – fogalmazott a januárban kinevezett szakember. Arbeloa szerint csapata sokkal jobb produkcióval rukkolt elő az első félidőben, mint a másodikban, amelyben nem voltak elég türelmesek, s nem tudták kikényszeríteni az egy egy elleni párharcokat a széleken.