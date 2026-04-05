Nemzeti Sportrádió

Gerard Martín visszavont piros lapja miatt füstölög az Atlético a Barca elleni zakó után

M. B.M. B.
2026.04.05. 10:21
Itt már a sárga lapot mutatja fel a játékvezető (Fotó: Getty Images)
Címkék
Diego Simeone Real Madrid Gerard Martín Barcelona Hansi Flick Atlético Madrid Álvaro Arbeloa La Liga
Eseménydús volt a szombati játéknap a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga). Míg a címvédő, éllovas Barcelona nyerni tudott az Atlético Madrid otthonában, a fő üldöző Real Madrid Mallorcán hagyta a három pontot. Cikkünkben a két mérkőzés utáni reakciókból szemezgetünk.

Az Atlético Madrid–Barcelona (1–2) mérkőzés után elsősorban a játékvezetés szolgáltatta a témát az érintetteknek. A hazaiak mestere, Diego Simeone egy korábbi meccsen látott eset, illetve Gerard Martín (VAR-ozás után) elmaradó kiállítása nyomán vette célba a spanyol játékvezetői testületet (CTA).

„Láttam, mi történt a Betis és a Rayo mérkőzésén. A CTA szerint akkor a piros lap lett volna a helyes döntés. Nincs miről beszélni. Remélem, a CTA meg tudja indokolni, miért nem volt piros lap a mostani eset” füstölgött a meccs után az argentin szakember, hozzátéve, hogy Nico González első félidei kiállítását nem vitatja.

Simeone a bajnokság 25. fordulójában, februárban megrendezett Real Betis–Rayo Vallecano (1–1) mérkőzésre utalt, amikor Valentín Gómez taposását csak sárga lappal büntette a játékvezető, majd a CTA utólag elismerte, hogy a játékvezetői stáb hibázott, s ki kellett volna állítani a Betis játékosát. A magas labdát az Atlético X-oldala is lecsapta. „Nem nézték ezt egyszer már vissza?” – tették fel a költői kérdést. A két jelenet között kísérteties a hasonlóság, hiszen akkor a Betis játékosa ugyanúgy, mint most a Barcáé, a labda elrúgása után taposott rá stoplival az ellenél bokájára. 

Mindeközben a Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) hivatalos X-oldalára feltöltötték a Mateu Busquets játékvezető, valamint Melero López VAR-bíró között elhangzott párbeszédet. 

„Valós időben mutatom neked a jelenetet, hogy te is meg tudd ítélni. Véleményem szerint a Barcelona játékosa normálisan, a meccs dinamikájával megegyezően játssza meg a labdát, majd ezután természetes módon kerül sor a kontaktusra közte és az Atlético játékosa között” – fogalmazott a Melero López.

„Oké. A Barcelona játékosa megjátszotta a labdát, majd rálépett az ellenfél lábára egy egyébként normális mozdulat végén. Visszavonom a piros lapot és sárgát adok neki” – így Mateu Busquets.

Barcelonai oldalon a piros lap (vagy annak hiánya) helyett azzal foglalkoztak, hogy Lamine Yamal nem ünnepelt valami látványosan Robert Lewandowski győztes góljánál.

„Lamine ma mindent megpróbált: cselezett, lőtt, de nem tudott gólt szerezni. Emiatt kissé dühös volt, mert eléggé érzelmes volt maga a meccs is, de szerintem ez rendben van” mondta az esetről Hans-Dieter Flick. Amikor a német szakembert is megkérdezték Gerard Martín taposásáról, Flick kurtán annyit válaszolt, hogy „nem volt piros lap”. 

Mindeközben a Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa magára vállalta a felelősséget csapata mallorcai veresége után.

„Ez a vereség az én lelkemen szárad, és ezt a játékosoknak is elmondtam. Ez minden tekintetben az én saram, s azt szeretném, hogy a srácok már a keddi meccsen gondolkodjanak. (…) Én hozok meg minden döntést: én rakom össze a kezdőcsapatot, én döntök a cserékről, én választom ki a taktikát, így a mostani kudarc is az én felelősségem. (…) A lényeg az, hogy amikor kijönnek az öltözőből, már csak a Bayern München járjon a játékosok fejében”fogalmazott a januárban kinevezett szakember. Arbeloa szerint csapata sokkal jobb produkcióval rukkolt elő az első félidőben, mint a másodikban, amelyben nem voltak elég türelmesek, s nem tudták kikényszeríteni az egy egy elleni párharcokat a széleken.

Kapcsolódó tartalom

Az Atlético nem bírta ki az emberhátrányt, a Barcelona elvitte a három pontot

A katalánok előnye hét pont a Real Madrid előtt.

A Real Madrid kikapott a Mallorca otthonában, még jobban elhúzhat a Barcelona

A hajrában összejött az egyenlítés Éder Militao révén, a hazaiaknak azonban még volt válaszuk erre a ráadásban.

SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ
Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)
Atlético Madrid–FC Barcelona 1–2 (Giu. Simeone 39., ill. Rashford 42., Lewandowski 87.)
Kiállítva: N. González (45+3.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona30251480–29+51 76 
2. Real Madrid30223567–29+38 69 
3. Villarreal29184754–34+20 58 
4. Atlético Madrid30175849–30+19 56 
5. Betis301112744–37+7 45 
6. Celta Vigo291011841–35+6 41 
7. Real Sociedad301181146–45+1 41 
8. Getafe291151325–31–6 38 
9. Espanyol301081236–44–8 38 
10. Athletic Bilbao291151332–41–9 38 
11. Osasuna291071235–38–3 37 
12. Rayo Vallecano308111129–35–6 35 
13. Valencia29981232–42–10 35 
14. Girona298101131–44–13 34 
15. Elche307101338–46–8 31 
16. Alaves29871430–41–11 31 
17. Sevilla29871437–49–12 31 
18. Mallorca30871536–48–12 31 
19. Levante30681634–50–16 26 
20. Oviedo29491620–48–28 21 

 

Legfrissebb hírek

La Liga: új edzőjével is kikapott a Sevilla, ráadásul a sereghajtótól

Spanyol labdarúgás
7 órája

A cserék hozták össze a győzelmet a Celta Vigónak a Valencia ellen

Spanyol labdarúgás
9 órája

Nem ment semmire a mezőnyfölénnyel, kikapott a Getafétól a Bilbao

Spanyol labdarúgás
12 órája

Az Atlético nem bírta ki az emberhátrányt, a Barcelona elvitte a három pontot

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 23:04

Folytatódott a Betis és az Espanyol nyeretlenségi sorozata

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 20:50

A Real Madrid kikapott a Mallorca otthonában, még jobban elhúzhat a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 18:13

Kikapott a Sociedadtól, nem került közelebb a bennmaradáshoz a Levante

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 16:14

Az Elche legyőzésével hangolt a Vargáék elleni Kl-meccsre a Rayo Vallecano

Spanyol labdarúgás
2026.04.03. 22:54
Ezek is érdekelhetik