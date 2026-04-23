„Lájkolhatja Mourinhót, Julia Robertset vagy bárki mást, nem érdekel” – Mbappéra reagált Arbeloa

2026.04.23. 16:42
Mbappé és Arbeloa (Fotó: Getty Images)
Real Madrid Julia Roberts José Mourinho Kylian Mbappé Álvaro Arbeloa
Sajtóhírek szerint igencsak forró a talaj a Real Madrid januárban kinevezett vezetőedzője, Álvaro Arbeloa talpa alatt. A klub korábbi játékosa most egy vicces nyilatkozatban reagált a terjengő pletykákra.

 

Spanyol sajtóhírek szerint Florentino Pérez edzőváltós tervei között tényleg ott van a Real Madrid korábbi vezetőedzője, José Mourinho, mint szakember, aki leülhet a kispadra a következő idényt megelőzően.

A hírt természetesen a média is felkapta, Kylian Mbappé pedig lájkolt is az Instagramon egy posztot, amelyben a portugál edzőt összeboronálták a Real Madriddal. Erről megkérdezték a klub jelenlegi vezetőedzőjét, Álvaro Arbeloát, aki viccesen, de határozottan reagált:

„Nem érdekelnek a lájkok. Felőlem lájkolhatja Mourinhót, Julia Robertset vagy bárki mást” – mondta, bár az nem derült ki, miért éppen az 58 éves amerikai színésznő jutott először eszébe példaként.

A Real Madrid idényének érdemi része szinte véget ért már: a Király-kupából korán kiesett, a Bajnokok Ligájától a múlt héten búcsúzott, a bajnokságban pedig hat körrel a vége előtt 9 pontos hátrányban van a Barcelonával szemben. Egy el Clásico ugyan még hátravan, szinte csoda kéne a fordításhoz. Arbeloa megy, ha utóbbi nem jön össze?

 

 

