Válogatott meghívót kapott a Barcelona kapusa

A 24 éves katalán kapus az előző idényben remek teljesítményt nyújtott az Espanyol színeiben, és a városi rivális FC Barcelona le is szerződtette 2025 nyarán. Jó játékának köszönhetően a héten megkapta élete első válogatott meghívóját, így Álex Remiro, David Raya és Unai Simón mellett ő is ott van Luis de la Fuente kiválasztottjai között.

A kapus mellett még három újonc van: Ander Barrenetxea, a Real Sociedad játékosa, Cristhian Mosquera, az Arsenal hátvédje és Víctor Munoz, az Osasuna balszélsője.

Több korábbi alapember is kimaradt: Dani Carvajal és Álvaro Morata sincs ott a keretben, mert a szövetségi kapitány nem elégedett a formájukkal, illetve Nico Williams is hiányzik sérülés miatt.

A spanyol válogatott Szerbiával és Egyiptommal játszik felkészülési mérkőzéseket.

A SPANYOL KERET

Kapusok: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad), Joan García (Barcelona).

Védők: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Cristhian Mosquera (Arsenal).

Középpályások: Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Pablo Fornals (Betis), Martín Zubimendi (Arsenal), Carlos Soler (Real Sociedad) Fermín López (Barcelona).

Támadók: Dani Olmo (Barcelona), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Álex Baena (Atlético Madrid), Víctor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta).