Tovább gyűrűzik az Mbappé-ügy: a francia sztár nem akar a Real orvosaival dolgozni – sajtóhír

Noha Kylian Mbappé, a Real a Madrid és a francia válogatott sztárja közleményben tagadta, hogy a spanyol klub egészségügyi stábja az egészséges térdén végzett MRI-vizsgálatot a sérült helyett, továbbra sem nyugodtak meg a kedélyek az ügyben a spanyol fővárosban – írja a L’ Équipe.

A tekintélyes francia lap cikkében megemlíti: a Real stábja tavaly december 30-án, immár a megfelelő végtagon elvégzett vizsgálatot követően ficamot állapított meg a csatárnál, és háromhetes pihenőt javasolt, de az akkori vezetőedző, Xabi Alonso tizenegy nap után pályára küldte – Mbappé sérülten nyolc meccsen kilenc gólt szerzett anélkül, hogy bárki is azt mondta volna neki: ne játsszon.

A támadó ezt követően otthagyta a Real Madrid orvosait, és Christophe Baudot-tól kért segítséget, majd március 2-án a francia sebészprofesszorhoz, Bretrand Sonnery-Cottet-hez fordult, s két és fél, sérülten majdnem végigjátszott hónap után megszületett a diagnózis.

„Nagyon frusztrált és dühös voltam, olykor még elkeseredett is, eljutottam addig a pontig, hogy nem tudtam, mi van velem. Nem viseltem túl jól azt az időszakot, nem én voltam a legboldogabb futballista a világon. Most viszont mindez már mögöttem van” – mondta hétfőn a világbajnok játékos.

A L’Équipe szerint Mbappé nem állt itt meg, hanem felhívta Florentino Pérez klubelnököt, és kijelentette, nem akar a Real Madrid orvosaival dolgozni, kizárólag Baudot-val, aki össze is állította a megfelelő kezelési protokollt.

Cikkében a francia portál arról is ír, hogy nem Mbappé volt az egyetlen, akinek a rossz végtagját szkennelték a Real egészségügyi szakemberei: a december 3-án Bilbaóban megsérülő Eduardo Camavingának is az egészséges bokáját vizsgálták meg.