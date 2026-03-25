Nemzeti Sportrádió

Félrediagnosztizálták Mbappé térdsérülését a Real orvosai, de már túl van a nehezén

V. H. L.
2026.03.25. 17:00
Mbappé állítása szerint már túl van a nehezén
Címkék
sérülés Real Madrid CF Kylian Mbappé
Helytelen diagnózist állított fel Kylian Mbappé térdsérüléséről a Real Madrid orvosi stábja – írja a The Athletic. Az amerikai portál állítja: a múlt év decemberében elvégzett MRI-teszten a francia csatár egészséges jobb térdét vizsgálták a problémás bal helyett.

Kylian Mbappé térdpanaszokkal fordult a Real Madrid orvosi stábjához, miután a tavaly december 7-ei, Celta Vigo elleni mérkőzésen rúgást kapott a térdére. A klub egészségügyi részlegén MRI-vizsgálaton esett át, ám a szakemberek a problémás bal helyett az egészséges jobb lábát szkennelték, így nem találtak problémát – írja a játékoshoz közeli forrásokra hivatkozva a The Athletic.

Mbappé ezután három mérkőzésen játszott annak ellenére, hogy sérült bal térdén a gyulladás jelei mutatkoztak. A következő, immár a sérült lábon elvégzett vizsgálat aztán részleges hátsó szalagszakadást állapított meg, bár a december 31-én közzétett orvosi jelentés sokkal általánosabb terminust használva ficamként írta le a problémát, s eldöntötték, hogy a támadó konzervatív kezelést kap.

Mbappé azután kihagyta az Atlético Madrid elleni Szuperkupa-elődöntőt, a Barcelona ellen elvesztett fináléban 14 percet kapott, majd a csapat következő tíz meccséből nyolcon pályára lépett – a megbízott vezetőedző, Álvaro Arbeloa tájékoztatása szerint könnyített edzésprogramot állítottak neki össze.

„Napról napra figyeljük az állapotát. Minden attól függ, hogyan érzi magát. Azt akarjuk, hogy százszázalékos állapotban legyen” – mondta Arbeloa a március 2-ai, Getafe elleni bajnoki előtt.

A The Athletic egyik magát megnevezni nem kívánó forrása szerint Mbappé hol fájlalta a térdét, hol ezért tudott pályára lépni problémái ellenére – a legutóbbi, Atlético Madrid elleni bajnokin huszonhat percet kapott. S el tudott utazni a francia válogatottal is, amely március 26-án Brazíliával, 29-én Kolumbiával mérkőzik meg az Egyesült Államokban.

„Nagyon frusztrált és dühös voltam, olykor még elkeseredett is, eljutottam addig a pontig, hogy nem tudtam, mi van velem. Nem viseltem túl jól azt az időszakot, nem én voltam a legboldogabb futballista a világon. Most viszont mindez már mögöttem van” – mondta sérülésével kapcsolatban Mbappé.

 

