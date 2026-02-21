Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Diósgyőr 2–1, Kazincbarcika–Puskás Akadémia 0–2, Nyíregyháza–Kisvárda 2–2

Vinícius betalált, de kikapott az Osasunától a Real Madrid

2026.02.21. 20:36
Raúl Asencio pontatlanul csúszott be az Osasuna győztes gólja előtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Osasuna La Liga
Az Osasuna otthonában ért véget a Real Madrid hibátlan bajnoki mérlege Álvaro Arbeloa irányításával: a fővárosiak a második félidőben Vinícius Júnior góljával egyenlítettek, de a hazaiaknál a csereként beállt Raúl García a 90. percben eldöntötte a három pont sorsát a 25. forduló szombati játéknapján.

A Real Madrid a 38. percben tizenegyessel került hátrányba, amit Thibaut Courtois taposása miatt ítélt meg Alejandro Guintero González játékvezető: a rutinos horvát válogatott csatár, Ante Budimir élt a saját maga által kiharcolt lehetőséggel.

A második játékrészben a madridiak előbb lesgólt jegyeztek Kylian Mbappé révén, nem sokkal később viszont szabályosan is összejött az egyenlítés: Vinícius Júnior érkezett Federico Valverde középre tett labdájára.

Az Osasuna ennek ellenére otthon tartotta a három pontot, a 90. percben ugyanis a csereként beállt Raúl García látványosan becsapta a becsúszó Raúl Asenciót, Courtois pedig már nem tudta megfelelően zárni a szöget.

Álvaro Arbeloa irányításával első bajnoki vereségét szenvedte el a Real Madrid, amely így nagy esélyt adott a Barcelonának az előzésre a La Liga tabellájának élén: a katalánoknak ehhez a Levantét kell legyőzniük vasárnap.

SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)
Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)
Osasuna–Real Madrid 2–1 (Budimir 38. – 11-esből, R. García 90., ill. Vinícius Jr. 73.)
21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid25193354–21+33 60 
2. Barcelona24191464–25+39 58 
3. Villarreal24153645–26+19 48 
4. Atlético Madrid24136538–21+17 45 
5. Betis25119540–30+10 42 
6. Espanyol24105929–33–4 35 
7. Celta Vigo24810632–27+5 34 
8. Athletic Bilbao251041129–35–6 34 
9. Osasuna25961030–29+1 33 
10. Real Sociedad2588937–38–1 32 
11. Getafe24851120–28–8 29 
12. Girona2478924–38–14 29 
13. Sevilla24751231–39–8 26 
14. Rayo Vallecano24681022–31–9 26 
15. Alaves24751221–30–9 26 
16. Valencia24681025–37–12 26 
17. Elche255101032–37–5 25 
18. Mallorca24661229–39–10 24 
19. Levante24461426–41–15 18 
20. Oviedo24381316–39–23 17 

 

 

