Vinícius betalált, de kikapott az Osasunától a Real Madrid
A Real Madrid a 38. percben tizenegyessel került hátrányba, amit Thibaut Courtois taposása miatt ítélt meg Alejandro Guintero González játékvezető: a rutinos horvát válogatott csatár, Ante Budimir élt a saját maga által kiharcolt lehetőséggel.
A második játékrészben a madridiak előbb lesgólt jegyeztek Kylian Mbappé révén, nem sokkal később viszont szabályosan is összejött az egyenlítés: Vinícius Júnior érkezett Federico Valverde középre tett labdájára.
Az Osasuna ennek ellenére otthon tartotta a három pontot, a 90. percben ugyanis a csereként beállt Raúl García látványosan becsapta a becsúszó Raúl Asenciót, Courtois pedig már nem tudta megfelelően zárni a szöget.
Álvaro Arbeloa irányításával első bajnoki vereségét szenvedte el a Real Madrid, amely így nagy esélyt adott a Barcelonának az előzésre a La Liga tabellájának élén: a katalánoknak ehhez a Levantét kell legyőzniük vasárnap.
SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)
Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)
Osasuna–Real Madrid 2–1 (Budimir 38. – 11-esből, R. García 90., ill. Vinícius Jr. 73.)
21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|25
|19
|3
|3
|54–21
|+33
|60
|2. Barcelona
|24
|19
|1
|4
|64–25
|+39
|58
|3. Villarreal
|24
|15
|3
|6
|45–26
|+19
|48
|4. Atlético Madrid
|24
|13
|6
|5
|38–21
|+17
|45
|5. Betis
|25
|11
|9
|5
|40–30
|+10
|42
|6. Espanyol
|24
|10
|5
|9
|29–33
|–4
|35
|7. Celta Vigo
|24
|8
|10
|6
|32–27
|+5
|34
|8. Athletic Bilbao
|25
|10
|4
|11
|29–35
|–6
|34
|9. Osasuna
|25
|9
|6
|10
|30–29
|+1
|33
|10. Real Sociedad
|25
|8
|8
|9
|37–38
|–1
|32
|11. Getafe
|24
|8
|5
|11
|20–28
|–8
|29
|12. Girona
|24
|7
|8
|9
|24–38
|–14
|29
|13. Sevilla
|24
|7
|5
|12
|31–39
|–8
|26
|14. Rayo Vallecano
|24
|6
|8
|10
|22–31
|–9
|26
|15. Alaves
|24
|7
|5
|12
|21–30
|–9
|26
|16. Valencia
|24
|6
|8
|10
|25–37
|–12
|26
|17. Elche
|25
|5
|10
|10
|32–37
|–5
|25
|18. Mallorca
|24
|6
|6
|12
|29–39
|–10
|24
|19. Levante
|24
|4
|6
|14
|26–41
|–15
|18
|20. Oviedo
|24
|3
|8
|13
|16–39
|–23
|17