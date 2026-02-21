Vinícius betalált, de kikapott az Osasunától a Real Madrid

A Real Madrid a 38. percben tizenegyessel került hátrányba, amit Thibaut Courtois taposása miatt ítélt meg Alejandro Guintero González játékvezető: a rutinos horvát válogatott csatár, Ante Budimir élt a saját maga által kiharcolt lehetőséggel.

A második játékrészben a madridiak előbb lesgólt jegyeztek Kylian Mbappé révén, nem sokkal később viszont szabályosan is összejött az egyenlítés: Vinícius Júnior érkezett Federico Valverde középre tett labdájára.

Az Osasuna ennek ellenére otthon tartotta a három pontot, a 90. percben ugyanis a csereként beállt Raúl García látványosan becsapta a becsúszó Raúl Asenciót, Courtois pedig már nem tudta megfelelően zárni a szöget.

Álvaro Arbeloa irányításával első bajnoki vereségét szenvedte el a Real Madrid, amely így nagy esélyt adott a Barcelonának az előzésre a La Liga tabellájának élén: a katalánoknak ehhez a Levantét kell legyőzniük vasárnap.

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)

Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)

Osasuna–Real Madrid 2–1 (Budimir 38. – 11-esből, R. García 90., ill. Vinícius Jr. 73.)

21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)

Vasárnap játsszák

14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)