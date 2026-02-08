La Liga: győzött Vitóriában és megelőzte az Alavést a Getafe

Egymás „tőszomszédságából”, a 10., illetve a 11. helyről várhatta a két csapat vitóriai találkozóját az Alavés és a Getafe, a baszk csapat előnye két pont volt a madridiakkal szemben. A mérkőzés alakulása fényesen igazolta, hogy nincsen összefüggés a labdabirtoklás és az eredményesség között: hiába játszottak mezőnyfölényben a vendéglátók, hiába volt náluk csaknem másfélszer annyit a labda, a vezetést az 53. percben az Anderlechttől kölcsönvett argentin center, Luis Vázquez révén a Getafe szerezte meg, aki Luis Milla passzát váltotta gólra.

Tizennyolc perccel később pedig már 0–2 állt az eredményjelzőn, miután a hazai Jon Pacheco szabálytalanságáért megítélt büntetőt Juan Iglesías értékesítette. A házigazdák ezt követően, ha lehet, még jobban rákapcsoltak, de az összes helyzetüket elpuskázták, így a labdabirtoklás 60:40 százalékos arányban az övék lett, a három pontot viszont a sokkal hatékonyabb fővárosiak vihették haza.

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

Alavés–Getafe 0–2 (Luis Vázquez 53., J. Iglesías 71. – 11-esből)

Később

16.15: Athletic Bilbao–Levante (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Rayo Vallecano–Oviedo – elhalasztva

Hétfőn játsszák

21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Barcelona–Mallorca 3–0 (Lewandowski 29., Yamal 61., Bernal 83.)

Real Sociedad–Elche 3–1 (Sucic 24., Oyarzabal 37., Óskarsson 89., ill. A. Silva 42.)

Pénteken játszották

Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl García 79.)