La Liga: Girona–Barcelona

2026.02.16. 20:50
Fotó: Getty Images
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 24. fordulójának utolsó mérkőzésén a Barcelona a Girona otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
GIRONA–BARCELONA 0–0 – élőben az NSO-n!
Girona, Montilivi Stadion, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Soto Grado
GIRONA: Gazzaniga – H. Rincón, Vitor Reis, Blind, A. Martínez – Cihankov, Lemar, Witsel, I. Martín, B. Gil – Vanat. Vezetőedző: Michel
BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, E. García, G. Martín – Fermín López, F. de Jong, Dani Olmo – Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha. Vezetőedző: Hansi Flick

Cikkünk folyamatosan frissül...

