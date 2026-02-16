La Liga: Girona–Barcelona

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

GIRONA–BARCELONA 0–0 – élőben az NSO-n!

Girona, Montilivi Stadion, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Soto Grado

GIRONA: Gazzaniga – H. Rincón, Vitor Reis, Blind, A. Martínez – Cihankov, Lemar, Witsel, I. Martín, B. Gil – Vanat. Vezetőedző: Michel

BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, E. García, G. Martín – Fermín López, F. de Jong, Dani Olmo – Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha. Vezetőedző: Hansi Flick

Cikkünk folyamatosan frissül...