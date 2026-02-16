La Liga: Girona–Barcelona

A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 24. fordulójának utolsó mérkőzésén a Barcelona a Girona otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
GIRONA–BARCELONA 0–0 – élőben az NSO-n!
Girona, Montilivi Stadion, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Soto Grado
GIRONA: Gazzaniga – H. Rincón, Vitor Reis, Blind, A. Martínez – Cihankov, Lemar, Witsel, I. Martín, B. Gil – Vanat. Vezetőedző: Michel
BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, E. García, G. Martín – Fermín López, F. de Jong, Dani Olmo – Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha. Vezetőedző: Hansi Flick
Cikkünk folyamatosan frissül...
Spanyol labdarúgás
13 órája
Raphinha visszatérhet a botladozó Barcába
A brazil válogatott szélső felépült combizomsérüléséből, és pályára léphet hétfőn a Girona ellen.
