Újraindult az élet az NBA-ben: szenzációsan teljesített a Clippers új igazolása Jokicsék ellen

Izgalmas meccset nyert meg a Clippers a Denver ellen; a vendégek az utolsó pillanatokban egyenlíthettek volna, de Jamal Murray csak az első kettőt dobta be a javára megítélt három büntetőtől, és mire meglett volna a lepattanó, lejárt a játékidő (115–114). Kawhi Leonard 23, Derrick Jones 22 pontot szerzett a hazaiaknál, azonban az igazi hős Bennedict Mathurin volt: az Indianától február elején érkező, dobóhátvédként és csatárként is bevethető 23 éves kosaras pontosan azt tette, amiért lecsaptak rá – első hazai mérkőzésén irgalmatlan mennyiségű ponttal (38) szállt be a kispadról! Nikola Jokics 22 pontja és 17 lepattanója ezúttal nem ért győzelmet a Nuggetsnek.

Mathurin megismételte eddigi legmagasabb NBA-pontszámát, és a Clippers történetében immár ő az a játékos, aki a legtöbb pontot érte el az első hazai mérkőzésén; az előző rekordot (37) Paul George állította fel 2019-ben.

A Keleti főcsoportot vezető Detroit Pistons ebben az idényben már harmadszor verte meg a New York Knickset, egymás után a hatodik alapszakaszi meccsét nyerte meg ebben a párharcban, ami azért nagy szó, mert azt megelőzően a Knicks sorozatban 16-szor tángálta el a Pistonst (szintén csak a reguláris időszakot figyelembe véve). Ezúttal Cade Cunningham ötvenszázalékos mezőnymutatóval dolgozott (17/34), és az idényben harmadszor érte el a negyvenpontos határt, 42 pontja mellett 13 gólpasszal és nyolc lepattanóval járult hozzá a vendégek sorozatban negyedik győzelméhez.

A Cleveland sikerszériája már hat mérkőzést számlál. A Cavs egy ponton 43-mal vezetett a Brooklyn ellen, ennél nagyobb előnye még nem volt ebben az évadban – ennek ellenére „csak” 28-cal nyert. Donovan Mitchell 17, James Harden 16, Jarrett Allen 15 ponttal finiselt a hazaiaknál.

Harden LOBS IT UP.

Spida SLAMS IT HOME.



Elite chemistry 🔥 pic.twitter.com/aqGxkmrd4M — NBA (@NBA) February 20, 2026

Még hosszabb menetelésben van a San Antonio, a tartalékos Phoenix elleni volt sorozatban a hetedik győzelme. Victor Wembanyamától ezúttal elég volt 17 pont, 11 lepattanó és öt dobásblokkolás, Stephon Castle 20 pontot szállított.

WEMBY SPLITS THROUGH A PAIR OF DEFENDERS AND SLAMS IT HOME!

A Houston az idegenbeli győzelmeket halmozza, egyvégtében ötödször volt kellemetlen vendég: Kevin Durant 35 ponttal járult hozzá a Charlotte otthonában aratott szűk sikerhez, Jabari Smith Jr. 15, Alperen Sengün és Reed Sheppard 13-13 pontot szerzett.

Jó passzban van a Boston is, legutóbbi nyolc meccséből a hetediket nyerte meg, elrontva korábbi játékosa, Kristaps Porzingis debütálását a Golden State-ben. Jaylen Brown tripla duplát ért el a Celticsben (23 pont, 15 lepattanó, 13 assziszt), Payton Pritchard 26, Sam Hauser 16 ponttal zárt, míg Porzingis 12 ponttal mutatkozott be a Warriorsban, amely ezúttal sem számíthatott a térdét fájlaló Stephen Curryre.

Az Orlando sem kímélte a Sacramentót, amely sorozatban elszenvedett 15 vereségével szomorú új csapatcsúcsot állított fel. A vendégek is átírták a rekordkönyvüket, viszont ők büszkék lehetnek rá, hiszen 27 sikeres triplájuk még sohasem volt (27/50). Paolo Banchero 30 pontig jutott, ő vágta be a legtöbb hármast (5), de 4-4 távoli dobása beakadt Anthony Blacknek, Jett Howardnak, valamint Tristan da Silvának is.

Paolo Banchero put together an impressive performance in Orlando's road victory



30 PTS

5 REB

6 AST

5 3PM

Jalen Johnson 32 ponttal és 10 lepattanóval kormányozta győzelemig az Atlantát Philadelphiában, ugyancsak idegenben nyert a Toronto a 31 pontos Brandon Ingram vezérletével (a Chicago zsinórban hetedszer vesztett), és bár a Washingtonban senki sem jutott 13 pontnál magasabbra, a 10-et heten is elérték, és ez elég volt az Indiana legyűréséhez.

Jalen Johnson dominated in the Hawks road win



32 PTS

10 REB

5 AST

3 STL

NBA, ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Houston Rockets 101–105

Cleveland Cavaliers–Brooklyn Nets 112–84

Philadelphia 76ers–Atlanta Hawks 107–117

Washington Wizards–Indiana Pacers 112–105

New York Knicks–Detroit Pistons 111–126

Chicago Bulls–Toronto Raptors 101–110

San Antonio Spurs–Phoenix Suns 121–94

Golden State Warriors–Boston Celtics 110–121

Sacramento Kings–Orlando Magic 94–131

Los Angeles Clippers–Denver Nuggets 115–114