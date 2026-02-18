Madridban mérkőzött meg a Reallal a Puskás Akadémia U16-os és U19-es csapata

Puskás Ferenc egykori klubja, a Real Madrid évről évre meghívja a Puskás Akadémia U19-es csapatát egy felkészülési mérkőzésre – viszonozva azt, hogy a királyiak U17-esei évről évre vendégei lehetnek a felcsúti Puskás–Suzuki-kupának. Idén az idősebb korosztály mellett az U16-osok is elutazhattak a spanyol fővárosba – derül ki az akadémia honlapján megjelent felvezetőből.

Az U19-es meccsen a spanyolok irányították a találkozót, és ugyan a magyar félnek is voltak helyzetei, egy hajrában gólra váltott tizenegyessel a madridiak örülhettek a végén – olvasható a felcsútiak beszámolójában.

A Puskás Akadémia U19-esei először 2011-ben látogattak el Madridba, és eddig egyszer, 2019-ben tudtak nyerni, emellett kétszer játszottak gól nélküli döntetlent.

Az U16-osok mérkőzésén a mieink a meccs kétharmadáig tudták tartani a tempót a Reallal (Tóth-Ludvai Dávid tizenegyesével 1–0-s hátrányból egyenlítettek is), majd ezt követően – dacára annak, hogy Bohon Zalán remekelt a kapuban – vereséget szenvedtek.

A mérkőzéseket a helyszínen tekintette meg Habsburg György, Magyarország madridi nagykövete is.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Real Madrid Juvenil A–Puskás Akadémia U19 1–0 (0–0)

Real Madrid Cadete A–Puskás Akadémia U16 5–1 (1–0)