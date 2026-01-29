Lamine Yamal: A BL-ben felszabadultabb vagyok
Jól hajrázott a Bajnokok Ligájában az FC Barcelona: bár a katalán csapat korábban kikapott otthon a Paris Saint-Germaintől, idegenben pedig a Chelsea ellen szenvedett 3–0-s vereséget, ám a londoni fiaskó utáni három papírformameccsét megnyerte, s végül az alapszakasz 5. helyén végezve bejutott a legjobb tizenhat közé az elitsorozatban.
A gránátvörös-kékek a továbbjutást a dán FC Köbenhavn elleni 4–1-es sikerrel biztosították be – a Camp Nouban lejátszott mérkőzésen ugyan már a 4. percben hátrányba kerültek, de a második félidőben Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha és Marcus Rashford góljaival a maguk javára fordították az összecsapást. A meccs legjobbja a gólja mellett gólpasszt is adó Yamal volt, aki érthető örömmel nyilatkozott a lefújás után.
„Mindnyájan arra gondolva léptünk pályára, hogy győzelemmel bebiztosíthatjuk a helyünket a legjobb nyolc között, ezért nagyon örülök a sikernek. A korai góllal ellenfelünk jó helyzetbe hozta magát, de legnagyobb örömömre sikerült fordítanunk” – idézi a Mundo Deportivo a 18 éves világsztárt.
A tavalyi Aranylabda-szavazáson második helyen végzett csillag a BL-ben hat mérkőzésen három gólnál és ugyanennyi gólpassznál jár, és saját bevallása szerint ez a sorozat fekszik neki a legjobban.
„A Bajnokok Ligájában felszabadultabb és boldogabb vagyok, mindig remekül érzem magam a pályán, sokszor kell egy az egy, vagy egy a kettő ellen megoldanom a játékot. Nagy örömmel tölt el, amikor hatékonyan tudom segíteni a csapatot” – fogalmazott Yamal.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
FC Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 4–1 (Lewandowski 48., Yamal 60., Raphinha 69. – 11-esből, Rashford 85., ill. Dadason 4.)
|A CSOPORTKÖR VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|8
|8
|–
|–
|23–4
|+19
|24
|2. Bayern München
|8
|7
|–
|1
|22–8
|+14
|21
|3. Liverpool
|8
|6
|–
|2
|20–8
|+12
|18
|4. Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17–7
|+10
|17
|5. Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22–14
|+8
|16
|6. Chelsea
|8
|5
|1
|2
|17–10
|+7
|16
|7. Sporting CP
|8
|5
|1
|2
|17–11
|+6
|16
|8. Manchester City
|8
|5
|1
|2
|15–9
|+6
|16
|9. Real Madrid
|8
|5
|–
|3
|21–12
|+9
|15
|10. Internazionale
|8
|5
|–
|3
|15–7
|+8
|15
|11. Paris SG
|8
|4
|2
|2
|21–11
|+10
|14
|12. Newcastle United
|8
|4
|2
|2
|17–7
|+10
|14
|13. Juventus
|8
|3
|4
|1
|14–10
|+4
|13
|14. Atlético Madrid
|8
|4
|1
|3
|17–15
|+2
|13
|15. Atalanta
|8
|4
|1
|3
|10–10
|0
|13
|16. Bayer Leverkusen
|8
|3
|3
|2
|13–14
|–1
|12
|17. Borussia Dortmund
|8
|3
|2
|3
|19–17
|+2
|11
|18. Olympiakosz Pireusz
|8
|3
|2
|3
|10–14
|–4
|11
|19. FC Bruges
|8
|3
|1
|4
|15–17
|–2
|10
|20. Galatasaray
|8
|3
|1
|4
|9–11
|–2
|10
|21. Monaco
|8
|2
|4
|2
|8–14
|–6
|10
|22. Qarabag
|8
|3
|1
|4
|13–21
|–8
|10
|23. Bodö/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14–15
|–1
|9
|24. Benfica
|8
|3
|–
|5
|10–12
|–2
|9
|25. Marseille
|8
|3
|–
|5
|11–14
|–3
|9
|26. Pafosz
|8
|2
|3
|3
|8–11
|–3
|9
|27. Union Saint-Gilloise
|8
|3
|–
|5
|8–17
|–9
|9
|28. PSV Eindhoven
|8
|2
|2
|4
|16–16
|0
|8
|29. Athletic Bilbao
|8
|2
|2
|4
|9–14
|–5
|8
|30. Napoli
|8
|2
|2
|4
|9–15
|–6
|8
|31. Köbenhavn
|8
|2
|2
|4
|12–21
|–9
|8
|32. Ajax
|8
|2
|–
|6
|8–21
|–13
|6
|33. Eintracht Frankfurt
|8
|1
|1
|6
|10–21
|–11
|4
|34. Slavia Praha
|8
|–
|3
|5
|5–19
|–14
|3
|35. Villarreal
|8
|–
|1
|7
|5–18
|–13
|1
|36. Kajrat Almati
|8
|–
|1
|7
|7–22
|–15
|1