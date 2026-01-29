Lamine Yamal: A BL-ben felszabadultabb vagyok

Jól hajrázott a Bajnokok Ligájában az FC Barcelona: bár a katalán csapat korábban kikapott otthon a Paris Saint-Germaintől, idegenben pedig a Chelsea ellen szenvedett 3–0-s vereséget, ám a londoni fiaskó utáni három papírformameccsét megnyerte, s végül az alapszakasz 5. helyén végezve bejutott a legjobb tizenhat közé az elitsorozatban.

A gránátvörös-kékek a továbbjutást a dán FC Köbenhavn elleni 4–1-es sikerrel biztosították be – a Camp Nouban lejátszott mérkőzésen ugyan már a 4. percben hátrányba kerültek, de a második félidőben Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha és Marcus Rashford góljaival a maguk javára fordították az összecsapást. A meccs legjobbja a gólja mellett gólpasszt is adó Yamal volt, aki érthető örömmel nyilatkozott a lefújás után.

„Mindnyájan arra gondolva léptünk pályára, hogy győzelemmel bebiztosíthatjuk a helyünket a legjobb nyolc között, ezért nagyon örülök a sikernek. A korai góllal ellenfelünk jó helyzetbe hozta magát, de legnagyobb örömömre sikerült fordítanunk” – idézi a Mundo Deportivo a 18 éves világsztárt.

A tavalyi Aranylabda-szavazáson második helyen végzett csillag a BL-ben hat mérkőzésen három gólnál és ugyanennyi gólpassznál jár, és saját bevallása szerint ez a sorozat fekszik neki a legjobban.

„A Bajnokok Ligájában felszabadultabb és boldogabb vagyok, mindig remekül érzem magam a pályán, sokszor kell egy az egy, vagy egy a kettő ellen megoldanom a játékot. Nagy örömmel tölt el, amikor hatékonyan tudom segíteni a csapatot” – fogalmazott Yamal.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

FC Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 4–1 (Lewandowski 48., Yamal 60., Raphinha 69. – 11-esből, Rashford 85., ill. Dadason 4.)