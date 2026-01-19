La Liga: a Sevilla kétgólos hátrányból egyenlített az Elche ellen
Az Elche már kétgólos előnyben is volt a mérkőzésen, a Sevilla azonban még idejében kapcsolt: a 75. percben a szünetben pályára küldött Akor Adams góljával szépített, majd hatalmas rohamot indított az egyenlítésért, és a 92. percben siker is koronázta a sorozatos próbálkozásokat – megint Adams talált be a kapuba, kíméletlen magabiztossággal gólra váltva a megítélt tizenegyest.
Ezt követően is maradt még látnivaló: a sevillaiak egy perccel később ismét tizenegyest reklamáltak, de Adams kezezett a vélt szabálytalanság előtt, így a játékvezető nem ítélte meg a büntetőt, maradt tehát a 2–2-es döntetlen.
SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Elche–Sevilla 2–2 (Febas 14., G. Valera 55., ill. A. Adams 75., 90+2. – a másodikat 11-esből)
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Vasárnap játszották
Getafe–Valencia 0–1 (Gayá 84.)
Atlético Madrid–Alavés 1–0 (Sörloth 48.)
Celta Vigo–Rayo Vallecano 3–0 (S. Carreira 40., B. Zaragoza 54. – 11-esből, J. Rueda 79.)
Kiállítva: N. Mendy (Rayo, 66.)
Real Sociedad–Barcelona 2–1 (Oyarzabal 32., Guedes 71., ill. Rashford 70.)
Szombaton játszották
Mallorca–Athletic Bilbao 3–2 (Muriqi 5., 42., 69. – a harmadikat 11-esből, ill. U. Gómez 8., N. Williams 45.)
Kiállítva: Guruzeta (70., Bilbao), Lekue (71., Bilbao – a kispadról)
Osasuna–Oviedo 3–2 (Budimir 45., 75., V. Munoz 90+2., ill. Vinas 40., A. Reina 68.)
Kiállítva: Catena (90+5., Osasuna)
Betis–Villarreal 2–0 (Ruibal 57., Fornals 83.)
Kiállítva: Comesana (76., Villarreal)
Real Madrid–Levante 2–0 (K. Mbappé 58. – 11-esből, Asencio 65.)
Pénteken játszották
Espanyol–Girona 0–2 (Vanat 45+3., 90+3 – mindkettőt 11-esből)
|1. Barcelona
|20
|16
|1
|3
|54–22
|+32
|49
|2. Real Madrid
|20
|15
|3
|2
|43–17
|+26
|48
|3. Villarreal
|19
|13
|2
|4
|37–19
|+18
|41
|4. Atlético Madrid
|20
|12
|5
|3
|35–17
|+18
|41
|5. Espanyol
|20
|10
|4
|6
|23–22
|+1
|34
|6. Betis
|20
|8
|8
|4
|33–25
|+8
|32
|7. Celta Vigo
|20
|8
|8
|4
|28–20
|+8
|32
|8. Elche
|20
|5
|9
|6
|27–26
|+1
|24
|9. Real Sociedad
|20
|6
|6
|8
|26–28
|–2
|24
|10. Athletic Bilbao
|20
|7
|3
|10
|19–28
|–9
|24
|11. Girona
|20
|6
|6
|8
|20–34
|–14
|24
|12. Osasuna
|20
|6
|4
|10
|21–24
|–3
|22
|13. Rayo Vallecano
|20
|5
|7
|8
|16–25
|–9
|22
|14. Sevilla
|20
|6
|3
|11
|26–32
|–6
|21
|15. Mallorca
|20
|5
|6
|9
|24–30
|–6
|21
|16. Getafe
|20
|6
|3
|11
|15–26
|–11
|21
|17. Valencia
|20
|4
|8
|8
|19–31
|–12
|20
|18. Alaves
|20
|5
|4
|11
|16–25
|–9
|19
|19. Levante
|19
|3
|5
|11
|21–32
|–11
|14
|20. Oviedo
|20
|2
|7
|11
|11–31
|–20
|13