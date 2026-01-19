La Liga: a Sevilla kétgólos hátrányból egyenlített az Elche ellen

Az Elche már kétgólos előnyben is volt a mérkőzésen, a Sevilla azonban még idejében kapcsolt: a 75. percben a szünetben pályára küldött Akor Adams góljával szépített, majd hatalmas rohamot indított az egyenlítésért, és a 92. percben siker is koronázta a sorozatos próbálkozásokat – megint Adams talált be a kapuba, kíméletlen magabiztossággal gólra váltva a megítélt tizenegyest.

Ezt követően is maradt még látnivaló: a sevillaiak egy perccel később ismét tizenegyest reklamáltak, de Adams kezezett a vélt szabálytalanság előtt, így a játékvezető nem ítélte meg a büntetőt, maradt tehát a 2–2-es döntetlen.

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Elche–Sevilla 2–2 (Febas 14., G. Valera 55., ill. A. Adams 75., 90+2. – a másodikat 11-esből)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Vasárnap játszották

Getafe–Valencia 0–1 (Gayá 84.)

Atlético Madrid–Alavés 1–0 (Sörloth 48.)

Celta Vigo–Rayo Vallecano 3–0 (S. Carreira 40., B. Zaragoza 54. – 11-esből, J. Rueda 79.)

Kiállítva: N. Mendy (Rayo, 66.)

Real Sociedad–Barcelona 2–1 (Oyarzabal 32., Guedes 71., ill. Rashford 70.)

Szombaton játszották

Mallorca–Athletic Bilbao 3–2 (Muriqi 5., 42., 69. – a harmadikat 11-esből, ill. U. Gómez 8., N. Williams 45.)

Kiállítva: Guruzeta (70., Bilbao), Lekue (71., Bilbao – a kispadról)

Osasuna–Oviedo 3–2 (Budimir 45., 75., V. Munoz 90+2., ill. Vinas 40., A. Reina 68.)

Kiállítva: Catena (90+5., Osasuna)

Betis–Villarreal 2–0 (Ruibal 57., Fornals 83.)

Kiállítva: Comesana (76., Villarreal)

Real Madrid–Levante 2–0 (K. Mbappé 58. – 11-esből, Asencio 65.)

Pénteken játszották

Espanyol–Girona 0–2 (Vanat 45+3., 90+3 – mindkettőt 11-esből)