La Liga: a Sevilla kétgólos hátrányból egyenlített az Elche ellen

2026.01.19. 23:08
Akor Adams duplázott az Elche ellen (Fotó: Getty Images)
spanyol foci Elche Sevilla La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 20. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén az Elche odahaza 2–2-es döntetlent játszott a Sevillával.

Az Elche már kétgólos előnyben is volt a mérkőzésen, a Sevilla azonban még idejében kapcsolt: a 75. percben a szünetben pályára küldött Akor Adams góljával szépített, majd hatalmas rohamot indított az egyenlítésért, és a 92. percben siker is koronázta a sorozatos próbálkozásokat – megint Adams talált be a kapuba, kíméletlen magabiztossággal gólra váltva a megítélt tizenegyest.

Ezt követően is maradt még látnivaló: a sevillaiak egy perccel később ismét tizenegyest reklamáltak, de Adams kezezett a vélt szabálytalanság előtt, így a játékvezető nem ítélte meg a büntetőt, maradt tehát a 2–2-es döntetlen.

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Elche–Sevilla 2–2 (Febas 14., G. Valera 55., ill. A. Adams 75., 90+2. – a másodikat 11-esből)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Vasárnap játszották
Getafe–Valencia 0–1 (Gayá 84.)
Atlético Madrid–Alavés 1–0 (Sörloth 48.)
Celta Vigo–Rayo Vallecano 3–0 (S. Carreira 40., B. Zaragoza 54. – 11-esből, J. Rueda 79.)
Kiállítva: N. Mendy (Rayo, 66.)
Real Sociedad–Barcelona 2–1 (Oyarzabal 32., Guedes 71., ill. Rashford 70.)
Szombaton játszották
Mallorca–Athletic Bilbao 3–2 (Muriqi 5., 42., 69. – a harmadikat 11-esből, ill. U. Gómez 8., N. Williams 45.)
Kiállítva: Guruzeta (70., Bilbao), Lekue (71., Bilbao – a kispadról)
Osasuna–Oviedo 3–2 (Budimir 45., 75., V. Munoz 90+2., ill. Vinas 40., A. Reina 68.)
Kiállítva: Catena (90+5., Osasuna)
Betis–Villarreal 2–0 (Ruibal 57., Fornals 83.)
Kiállítva: Comesana (76., Villarreal)
Real Madrid–Levante 2–0 (K. Mbappé 58. – 11-esből, Asencio 65.)
Pénteken játszották
Espanyol–Girona 0–2 (Vanat 45+3., 90+3 – mindkettőt 11-esből)

   
1. Barcelona20161354–22+3249
2. Real Madrid20153243–17+2648
3. Villarreal19132437–19+1841
4. Atlético Madrid20125335–17+1841
5. Espanyol20104623–22+134
6. Betis2088433–25+832
7. Celta Vigo2088428–20+832
8. Elche2059627–26+124
9. Real Sociedad2066826–28–224
10. Athletic Bilbao20731019–28–924
11. Girona2066820–34–1424
12. Osasuna20641021–24–322
13. Rayo Vallecano2057816–25–922
14. Sevilla20631126–32–621
15. Mallorca2056924–30–621
16. Getafe20631115–26–1121
17. Valencia2048819–31–1220
18. Alaves20541116–25–919
19. Levante19351121–32–1114
20. Oviedo20271111–31–2013
az állás

 

