Hosszútávúszó medencés ob: zöld-fehér bajnokok

CÍMVÉDÉSRŐL SZÓ sem lehetett Veszprémben csütörtökön a hosszútávúszó medencés országos bajnokság első napján, hiszen egy éve 10 kilométeren Sárkány Zalán győzött, s ő ezúttal nem indult, hiszen a március végi amerikai egyetemi bajnokság döntőjére készül. A hölgyeknél megvolt erre az esély: tavaly Fábián Bettina nyert, aki ugyan a nyári szingapúri világbajnokság után hónapokat hagyott ki elhúzódó hátsérülése miatt, ám jó ideje végre teljes intenzitással edz.

De a kimaradt hónapok azért még hiányoznak, az olimpiai ötödik nyílt vízi úszó csütörtökön a második helyen végzett – Mihályvári-Farkas Viktória mögött.

A férfiaknál, ahogyan az várható volt, Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf között dőlt el a bajnoki cím sorsa, és amúgy elég hamar, hiszen a szeptember óta újra Szokolai László irányításával készülő párizsi bronzérmes a táv egyharmadánál már fél medencehosszal vezetett Rasovszky előtt, innentől pedig csak az óra volt az ellenfele. A terve az volt, hogy megdönti az egyéni csúcsát (1:44:07), ám a végére nem tudta tartani a saját magának diktált erős tempót, viszont a győzelme így sem forgott veszélyben, 55 másodperccel hamarabb ért célba, mint olimpiai bajnok barátja.

„Szerettem volna csúcsot úszni, de ennek még nem volt itt az ideje, a jövőben azonban újra megpróbálkozom a rekordom megdöntésével – mondta Betlehem. – Azért ez nagyon más, mint a nyílt víz, hiszen ott általában ezerhatszáz méterenként frissítünk, itt viszont megyünk egy óra negyvenöt percen keresztül. Erre másként kell mentálisan készülni, le kell úszni, akár van kivel versenyezni, akár nincs.”

Nem volt elégedetlen Rasovszky Kristóf sem: a néhány hete immár az apai szerepet is „felöltő” klasszis egyéni csúcsot ért el csütörtökön (kisfia amúgy ott volt a lelátón az édesanyjával), s emellett annak örült igazán, hogy a terveknek megfelelően majdnem két ugyanolyan ötezer métert úszott.

HOSSZÚTÁVÚSZÓ MEDENCÉS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, VESZPRÉM

10 km. Férfiak.

Országos bajnok: Betlehem Dávid (FTC, edző: Szokolai László) 1:45:00.27

2. Rasovszky Kristóf (FTC) 1:45:55.76

3. Kovács-Seres Hunor (DKSE) 1:47:21.70.

Nők. Ob:

Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 1:56.00.49 (FTC, e: Kutasi Gergely)

2. Fábián Bettina (FTC) 1:56:23.67

3. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 1:56:40.00