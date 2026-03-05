Szemerey Zsófi: A címeres mezben bele kell állni a kemény munkába

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint játékosai egyénileg próbálták megoldani a mérkőzést, ezért kaptak ki.

„Védekezésben és támadásban is voltak dolgok, amik idáig működtek. Tisztában vagyok vele, hogy az ellenfél felkészül, és kivesz bizonyos dolgokat a játékunkból, de ezt már nagyon sokszor megoldottuk, ma viszont egyáltalán nem tudtuk. Inkább egyénileg próbáltuk valamilyen szinten megoldani ezt a meccset, ám egyének nem nyernek a meccset, csak a csapat” – magyarázta.

„A sport a máról és a holnapról szól, és nekünk így kell működnünk. Ma sehogy nem működtünk” – nyilatkozta.

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–DÁNIA 19–21 (9–9)

Tatabánya, 5138 néző. V: Bocáková, Janosíková (szlovákok).

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Kovács Anett 1, Klujber 3, Papp N., Tóvizi, Vámos P. 3, Hársfalvi. Csere: Kuczora, ALBEK 4, Simon P. 5 (3), Csíkos 1, Bordás, Falusi-Udvari, Petrus 1, Faragó Lea 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

DÁNIA: A. KRISTENSEN – Östergaard Jensen 3 (2), Tranborg 2, HÖJLUND 6, Dahl, K. Jörgensen 3, Friis 2. Csere: Haugsted, Scaglione 2 (1), Anne M. Hansen 1, Lönborg, Halilcevic, BARDRUM 2. Szövetségi kapitány: Helle Thomsen

Az eredmény alakulása. 9. perc: 1–3. 13. p.: 5–3. 18. p.: 6–6. 28. p.: 9–7. 34. p.: 12–9. 38. p.: 12–12. 42. p.: 15–14. 48. p.: 15–18. 55. p.: 18–19.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/3