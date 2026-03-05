Franciaország és Hollandia is hibátlan maradt a női kézilabda Eb-selejtezőn

A vb-bronzérmes Franciaországnak nem okozott gondot Horvátország. A franciák már a félidőben 12-vel vezettek, és végül könnyedén nyertek 30–19-re. A vendégek legjobbja a hétgólos Sarah Bouktit volt, míg a hazaiaknál Dejana Milosavljevic 11 lövésből nyolc gólt szerzett.

A második csoportban a forduló előtt egyaránt hibátlan Svájc és Hollandia találkozott. A hazai vb-n negyedik hollandok nem kezdtek jól, de 6–5-ös svájci vezetés után Henrik Signell időt kért, az ezt követő perceket pedig 7–1-re hozták a vendégek. A második félidő elején már két számjegyű lett a különbség, Hollandia végül 39 gólnál állt meg. A vendégek részéről Dione Housheer, Zoe Sprengers és Kelly Dulfer is öt gólt szerzett.

A csoportok első két-két helyezettje kijut a kontinenstorna, valamint a hat kvartettből a négy legjobb csoportharmadik is kvalifikál.

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

HARMADIK FORDULÓ

1. csoport

Horvátország–Franciaország 19–30 (7–19)

Finnország–Koszovó 23–21 (14–10)

A csoport állása: 1. Franciaország 6 pont, 2. Horvátország 4, 3. Finnország 2, 4. Koszovó 0

2. csoport

Svájc–Hollandia 21–39 (10–18)

Bosznia-Hercegovina–Olaszország 28–25 (14–12)

A csoport állása: 1. Hollandia 6, 2. Svájc 4, 3. Bosznia-Hercegovina 2, 4. Olaszország 0

5. csoport

Ukrajna–Litvánia 30–29 (15–16)

A csoport állása: 1. Svédország 6, 2. Szerbia 4, 3. Ukrajna 2, 4. Litvánia 0

Szerdán játszották

3. csoport

Szlovénia–Németország 23–30 (15–16)

Belgium–Észak-Macedónia 26–25 (14–15)

4. csoport

Izland–Montenegró 28–27 (13–13)

Feröer–Portugália 25–21 (12–9)

5. csoport

Szerbia–Svédország 26–29 (13–13)

6. csoport

Ausztria–Spanyolország 24–29 (12–10)

