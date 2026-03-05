Nemzeti Sportrádió

Franciaország és Hollandia is hibátlan maradt a női kézilabda Eb-selejtezőn

2026.03.05. 21:50
Hollandia 39 gólt dobva verte Svájcot (Fotó: EHF)
A női kézilabda Eb-selejtező harmadik fordulójában Franciaország és Hollandia is nyert, így mindkét együttes százszázalékos teljesítménnyel vezeti a csoportját.

A vb-bronzérmes Franciaországnak nem okozott gondot Horvátország. A franciák már a félidőben 12-vel vezettek, és végül könnyedén nyertek 30–19-re. A vendégek legjobbja a hétgólos Sarah Bouktit volt, míg a hazaiaknál Dejana Milosavljevic 11 lövésből nyolc gólt szerzett.

A második csoportban a forduló előtt egyaránt hibátlan Svájc és Hollandia találkozott. A hazai vb-n negyedik hollandok nem kezdtek jól, de 6–5-ös svájci vezetés után Henrik Signell időt kért, az ezt követő perceket pedig 7–1-re hozták a vendégek. A második félidő elején már két számjegyű lett a különbség, Hollandia végül 39 gólnál állt meg. A vendégek részéről Dione Housheer, Zoe Sprengers és Kelly Dulfer is öt gólt szerzett.

A csoportok első két-két helyezettje kijut a kontinenstorna, valamint a hat kvartettből a négy legjobb csoportharmadik is kvalifikál.

KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
HARMADIK FORDULÓ
1. csoport
Horvátország–Franciaország 19–30 (7–19)
Finnország–Koszovó 23–21 (14–10)
A csoport állása: 1. Franciaország 6 pont, 2. Horvátország 4, 3. Finnország 2, 4. Koszovó 0

2. csoport
Svájc–Hollandia 21–39 (10–18)
Bosznia-Hercegovina–Olaszország 28–25 (14–12)
A csoport állása: 1. Hollandia 6, 2. Svájc 4, 3. Bosznia-Hercegovina 2, 4. Olaszország 0

5. csoport
Ukrajna–Litvánia 30–29 (15–16)
A csoport állása: 1. Svédország 6, 2. Szerbia 4, 3. Ukrajna 2, 4. Litvánia 0

Szerdán játszották
3. csoport
Szlovénia–Németország 23–30 (15–16)
Belgium–Észak-Macedónia 26–25 (14–15)
4. csoport
Izland–Montenegró 28–27 (13–13)
Feröer–Portugália 25–21 (12–9)
5. csoport
Szerbia–Svédország 26–29 (13–13)
6. csoport
Ausztria–Spanyolország 24–29 (12–10)
 

 

