Férfi röplabda Extraliga: Kazincbarcikán is veretlen maradt a MÁV Előre

A címvédő MÁV Előre Foxconn 3:0-ra nyert a Kazincbarcika otthonában a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának csütörtöki játéknapján.
A mérkőzés legeredményesebb játékosa a vendégek montenegrói légiósa, Ivan Zvicer volt 16 ponttal.
A továbbra is veretlen székesfehérváriak sikerével az is eldőlt, hogy ők és a kupagyőztes Kaposvár végez az első két helyen a március 22-én záruló alapszakaszban.
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Vegyész RC Kazincbarcika–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–17, –15, –20)
