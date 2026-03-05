Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: Kazincbarcikán is veretlen maradt a MÁV Előre

2026.03.05. 22:14
Fotó: Vegyész RC Kazincbarcika
A címvédő MÁV Előre Foxconn 3:0-ra nyert a Kazincbarcika otthonában a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának csütörtöki játéknapján.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa a vendégek montenegrói légiósa, Ivan Zvicer volt 16 ponttal.

A továbbra is veretlen székesfehérváriak sikerével az is eldőlt, hogy ők és a kupagyőztes Kaposvár végez az első két helyen a március 22-én záruló alapszakaszban.

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Vegyész RC Kazincbarcika–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–17, –15, –20)

 

