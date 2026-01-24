A Valencia és az Osasuna is a ráadás perceiben harcolta ki a győzelmet

Az első fél óra végén Ante Budimir talált be közelről, ezzel vezetett az Osasuna, majd újabb 30 perc múlva Pathé Ciss fejelt hat méterről a kapuba. Úgy tűnt, a Rayo egy pontot otthon tart, ám a ráadás perceiben két gólt is kapott. Előbb Víctor Munoz lövése pattant meg Jozhua Vertrouwd lábán, majd az öngól után Asier Osambela lőtt 27 méterről a kapuba ziccerben – Augusto Batalla feleslegesen jött ki a tizenhatoson kívülre. 1–3

Negyedóra után Lucas Beltrán ugratta ki Hugo Duro, aki elvitte a labdát Marko Dmitrovics mellett, és az üres kapuba passzolt. A második félidőben egyenlített az Espanyol Ramón Terrats góljával, amire négy perc múlva válaszolt a Valencia, Eray Cömert fejelt a kapu közepébe hat méterről. Aztán ismét egalizált a barcelonai csapat, miután Urko González lövésénél a labda két hazai játékoson (Pepelun és José Copetén) is megpattant, így került a bal alsóba. Végül erre az öngólra is volt válaszuk a „denevéreknek”, mivel Largie Ramazani értékesítette a tizenegyesét a hajrában – november 21. után győzött újra hazai pályán a Valencia, immár négy bajnoki óta nyeretlen az Espanyol. 3–2

SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ

Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)

Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)

Később

18.30: Sevilla–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Atlético Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)