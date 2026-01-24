Nemzeti Sportrádió

A Valencia és az Osasuna is a ráadás perceiben harcolta ki a győzelmet

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.24. 18:21
null
Hazai pályán nyert a Valencia (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valencia Espanyol Osasuna  Rayo Vallecano La Liga
Az Osasuna 3–1-re nyert a Rayo Vallecano vendégeként, míg a Valencia hazai pályán győzte le 3–2-re az Espanyolt a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 21. fordulójának szombati játéknapján.

Az első fél óra végén Ante Budimir talált be közelről, ezzel vezetett az Osasuna, majd újabb 30 perc múlva Pathé Ciss fejelt hat méterről a kapuba. Úgy tűnt, a Rayo egy pontot otthon tart, ám a ráadás perceiben két gólt is kapott. Előbb Víctor Munoz lövése pattant meg Jozhua Vertrouwd lábán, majd az öngól után Asier Osambela lőtt 27 méterről a kapuba ziccerben – Augusto Batalla feleslegesen jött ki a tizenhatoson kívülre. 1–3

Negyedóra után Lucas Beltrán ugratta ki Hugo Duro, aki elvitte a labdát Marko Dmitrovics mellett, és az üres kapuba passzolt. A második félidőben egyenlített az Espanyol Ramón Terrats góljával, amire négy perc múlva válaszolt a Valencia, Eray Cömert fejelt a kapu közepébe hat méterről. Aztán ismét egalizált a barcelonai csapat, miután Urko González lövésénél a labda két hazai játékoson (Pepelun és José Copetén) is megpattant, így került a bal alsóba. Végül erre az öngólra is volt válaszuk a „denevéreknek”, mivel Largie Ramazani értékesítette a tizenegyesét a hajrában – november 21. után győzött újra hazai pályán a Valencia, immár négy bajnoki óta nyeretlen az Espanyol. 3–2

SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ
Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)
Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)
Később
18.30: Sevilla–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
14.00: Atlético Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona20161354–22+3249
  2. Real Madrid20153243–17+2648
  3. Villarreal19132437–19+1841
  4. Atlético Madrid20125335–17+1841
  5. Espanyol21104725–25034
  6. Betis2088433–25+832
  7. Celta Vigo2088428–20+832
  8. Osasuna21741024–25–125
  9. Elche2159729–29024
10. Real Sociedad2066826–28–224
11. Athletic Bilbao20731019–28–924
12. Girona2066820–34–1424
13. Valencia2158822–33–1123
14. Rayo Vallecano2157917–28–1122
15. Sevilla20631126–32–621
16. Mallorca2056924–30–621
17. Getafe20631115–26–1121
18. Alavés20541116–25–919
19. Levante20451124–34–1017
20. Oviedo20271111–31–2013

 

Valencia Espanyol Osasuna  Rayo Vallecano La Liga
Legfrissebb hírek

Ollózós góllal egyenlített az Elche a hajrában, a Levante mégis megszerezte első hazai győzelmét

Spanyol labdarúgás
20 órája

Dupla Tízes: öt edző, akit megnéznénk a Real Madrid kispadján Xabi Alonso utódjaként

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:22

Kölcsönadta Ter Stegent az FC Barcelona – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.01.21. 13:15

La Liga: a Sevilla kétgólos hátrányból egyenlített az Elche ellen

Spanyol labdarúgás
2026.01.19. 23:08

A Real Madridot búcsúztató kiscsapat vendége lesz a Barca a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
2026.01.19. 14:29

Meglepetés San Sebastiánban, a Sociedad legyőzte a Barcelonát

Spanyol labdarúgás
2026.01.18. 23:06

Sörloth fejesével hozta a kötelezőt az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.01.18. 20:40

A Betis legyőzte a Villarrealt; az Osasuna és a Mallorca ötgólos mérkőzést húzott be

Spanyol labdarúgás
2026.01.17. 23:00
Ezek is érdekelhetik