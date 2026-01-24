A Valencia és az Osasuna is a ráadás perceiben harcolta ki a győzelmet
Az első fél óra végén Ante Budimir talált be közelről, ezzel vezetett az Osasuna, majd újabb 30 perc múlva Pathé Ciss fejelt hat méterről a kapuba. Úgy tűnt, a Rayo egy pontot otthon tart, ám a ráadás perceiben két gólt is kapott. Előbb Víctor Munoz lövése pattant meg Jozhua Vertrouwd lábán, majd az öngól után Asier Osambela lőtt 27 méterről a kapuba ziccerben – Augusto Batalla feleslegesen jött ki a tizenhatoson kívülre. 1–3
Negyedóra után Lucas Beltrán ugratta ki Hugo Duro, aki elvitte a labdát Marko Dmitrovics mellett, és az üres kapuba passzolt. A második félidőben egyenlített az Espanyol Ramón Terrats góljával, amire négy perc múlva válaszolt a Valencia, Eray Cömert fejelt a kapu közepébe hat méterről. Aztán ismét egalizált a barcelonai csapat, miután Urko González lövésénél a labda két hazai játékoson (Pepelun és José Copetén) is megpattant, így került a bal alsóba. Végül erre az öngólra is volt válaszuk a „denevéreknek”, mivel Largie Ramazani értékesítette a tizenegyesét a hajrában – november 21. után győzött újra hazai pályán a Valencia, immár négy bajnoki óta nyeretlen az Espanyol. 3–2
SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ
Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)
Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)
Később
18.30: Sevilla–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Atlético Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|20
|16
|1
|3
|54–22
|+32
|49
|2. Real Madrid
|20
|15
|3
|2
|43–17
|+26
|48
|3. Villarreal
|19
|13
|2
|4
|37–19
|+18
|41
|4. Atlético Madrid
|20
|12
|5
|3
|35–17
|+18
|41
|5. Espanyol
|21
|10
|4
|7
|25–25
|0
|34
|6. Betis
|20
|8
|8
|4
|33–25
|+8
|32
|7. Celta Vigo
|20
|8
|8
|4
|28–20
|+8
|32
|8. Osasuna
|21
|7
|4
|10
|24–25
|–1
|25
|9. Elche
|21
|5
|9
|7
|29–29
|0
|24
|10. Real Sociedad
|20
|6
|6
|8
|26–28
|–2
|24
|11. Athletic Bilbao
|20
|7
|3
|10
|19–28
|–9
|24
|12. Girona
|20
|6
|6
|8
|20–34
|–14
|24
|13. Valencia
|21
|5
|8
|8
|22–33
|–11
|23
|14. Rayo Vallecano
|21
|5
|7
|9
|17–28
|–11
|22
|15. Sevilla
|20
|6
|3
|11
|26–32
|–6
|21
|16. Mallorca
|20
|5
|6
|9
|24–30
|–6
|21
|17. Getafe
|20
|6
|3
|11
|15–26
|–11
|21
|18. Alavés
|20
|5
|4
|11
|16–25
|–9
|19
|19. Levante
|20
|4
|5
|11
|24–34
|–10
|17
|20. Oviedo
|20
|2
|7
|11
|11–31
|–20
|13