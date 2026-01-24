Nemzeti Sportrádió

A Mosonmagyaróvár kilencgólos győzelmet aratott az Európa-ligában

2026.01.24. 19:34
Magabiztos győzelmet aratott a Mosonmagyaróvár (Fotó: Facebook, Mosonmagyaróvári Kézilabda Club)
Címkék
női kézilabda női kézilabda Európa-liga Motherson Mosonmagyaróvár
A Nagybányán elszenvedett vereség után javított a Mosonmagyaróvár női kézilabdacsapata, amely hazai pályán 31–22-re győzte le a továbbra is pont nélkül álló Larvikot.

A Mosonmagyaróvár legutóbbi két tétmérkőzését egyaránt hat találattal veszítette el: egy hete 34–28-ra kapott ki a Papp Nikolettával felálló nagybányai CS Minaur Baia Mare vendégeként, majd hét közben 30–24-re Kisvárdán bajnokin. A norvég Larvik ellen fontos volt a két pont begyűjtése Dragan Adzsics vezetőedző együttesének, amely 2-0-val nyitotta a találkozót.

Barbara Arenhart védéseire és néhány labdaszerzésre alapozva negyedóra után 8–5-re vezetett a házigazda Tóth Gabriella vezérletével. A folytatásban is jól működött a mosonmagyaróvári taktika, a 22. percben már 13–7 állt az eredményjelzőn. Innen 3-0-s periódussal zárkózott a norvég gárda, amelyből nyakra ütés miatt 26 perc után piros lappal kivált Martine Wolff. A nagy kedvvel játszó Mosonmagyaróvár a szünetre visszaállította a hatgólos különbséget, a pihenő előtti percekben Kukely Anna villogott.

A fordulást követően is folytatódtak a Tóth-percek, a hátul remeklő házigazda 19–11-re távolodott. Itt azonban megtorpant a támadójátéka, három gólt faragott lemaradásából a Larvik, ez a zárkózás azonban csak időszakosnak bizonyult, hamarosan az addigi legnagyobb különbséget alakította ki a vendéglátó (23–14). A hajrának így tetemes előnnyel futhatott neki a Mosonmagyaróvár, amely a címvédő német Thüringer HC nyitókörös legyőzése után újfent otthon tartotta a két pontot. Arenhart 14 védéssel, Tóth Gabriella a mezőny legeredményesebbjeként nyolc, míg Andrijana Tatar hét góllal vette ki a részét a győzelemből.

A Rapid Bucuresti saját közönsége előtt 34–30-ra felülmúlta a német VfL Oldenburg együttesét. A két döntetlen után első győzelmét arató román csapat legeredményesebbjeként Korsós Dorina hat góllal járult hozzá a sikerhez, Töpfner Alexandra ezúttal nem volt a keretben.

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Motherson Mosonmagyaróvári KC–Larvik HK (norvég) 31–22 (17–11)
Jegyzőkönyv később

 

 

Ezek is érdekelhetik