Sírepülő-vb: Domen Prevc nagy fölénnyel győzött

2026.01.24. 19:05
A világbajnok Domen Prevc (Fotó: Getty Images)
Az első nap után vezető szlovén Domen Prevc nyerte meg az egyéni versenyt a németországi Oberstdorfban zajló sírepülő-világbajnokságon.

A Négysáncverseny győztese 14 pontos előnnyel várta a szombati két sorozatot, amelyben egészen parádésan teljesített, így a második norvég Marius Lindviket csaknem hatvan ponttal megelőzve lett világbajnok. A bronzérmet a japán Nikaido Ren szerezte meg.

A vb vasárnap a csapatversennyel zárul.

SÍREPÜLŐ-VILÁGBAJNOKSÁG
EGYÉNI VERSENY, VÉGEREDMÉNY
1. Domen Prevc (Szlovénia) 905.4 pont (204 méter/224.5 m/232 m/222.5 m)
2. Marius Lindvik (Norvégia) 845.9 (226.5 m/212 m/221 m/231.5 m)
3. Nikaido Ren (Japán) 842.4 (230.5 m/224.5 m/221.5 m/220 m)

 

