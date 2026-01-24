NB I: Puskás Akadémia FC–Paksi FC

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–PAKSI FC – élőben az NSO-n!

Felcsút, Pancho Aréna, 19.45 (TV: M4 Sport). Vezeti: Karakó Ferenc (Horváth Zoltán, Ország Péter)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ A tavasszal másodikként zárt felcsútiaknak és a harmadik tolnaiaknak ez lesz a 33. mérkőzése a legfelső osztályban. Az örökmérleget tekintve kis különbséggel a zöld-fehérek állnak jobban: 13 Puskás Akadémia-diadal, 4 döntetlen, 15 paksi győzelem. A gólátlag rendkívül magas, 3.7/mérkőzés, a legutóbbi 6 találkozójukon is mindig legalább 3 gól született.

♦ A Puskás AFC vezetőedzőjével, Hornyák Zsolttal kétszer is előfordult, hogy csapata fél tucat gólt kapott Bognár György Paksától: 2020 novemberében a tolnai városban (2–6), majd 2021 augusztusában a Pancho Arénában (1–6).

♦ Az előző 3 meccsükön a hajrá mindig tartogatott gólokat, és mindhárom eredménytípus egyszer fordult elő. Áprilisban Joel Fameyeh révén a 92. percben egyenlített a Puskás Akadémia, szeptemberben – ugyancsak Pakson – pedig úgy nyertek 3–2-re a zöld-fehérek, hogy a 86. percben még a felcsútiak vezettek.

♦ Amikor a Puskás Akadémia volt a házigazda – elsőre Székesfehérvár volt a helyszín –, 10-szer született hazai siker, 2-szer ikszeltek, 4-szer pedig vendéggyőzelem született. A Pancho Arénában legutóbb 2018 decemberében játszottak döntetlent (1–1), azóta 6-szor nyertek a hazaiak – a legutóbbi 2 meccsükön 5–0-ra, majd 3–1-re – és csak 3-szor a vendég zöld-fehérek. Az említett 2024. áprilisi ötgólos diadal a Puskás Akadémia eddigi rekordsikere a paksiakkal szemben.

♦ A felcsúti együttes az előző 5 fordulóban nem ikszelt, 3 győzelme mellett a 2 vereségét a tabella jelenlegi első 2 helyezettjétől szenvedte el (1–2 otthon az FTC ellen, majd 0–2 Győrben).

♦ A Paks a legutóbbi 3 bajnokiját egyaránt megnyerte, erre rajta kívül csak az ETO volt képes a mezőnyben.

♦ A Puskás Akadémia otthoni mérlege 4–2–3, ezzel ötödik a hazai táblázaton. A Pancho Arénában lejátszott előző 5 találkozójából csak egyet, az FTC ellenit bukta el (1–2).

♦ A Paks idegenben 4–3–2-es mutatóval rendelkezik, legutóbb Mezőkövesden győzni tudott a Kazincbarcika vendégeként (2–0), és ezzel véget vetett az ötmeccses házon kívüli nyeretlenségének (3 iksz, 2 vereség).

♦ Két játékos is jubilálhat a Puskás Akadémiából, Szappanos Péternek a szombati lesz a 200., a góllövőlistát 11 találattal holtversenyben vezető Lukács Dánielnek pedig a 100. mérkőzése az élvonalban.