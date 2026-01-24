Takács István legyőzte Lévai Tamást a birkózók válogatóversenyén

Dübörögtek a szőnyegek szombaton a Budapesti Honvéd SE kosárlabdacsarnokának rusztikus téglafalai között, hiszen itt rendezték meg a birkózók válogatóversenyét. Ráadásul mindhárom szakágban, a folyamatos változatosság tehát adott volt. A megméretésen százharmincnyolcan szerepeltek, a mezőnyben néhány brit, osztrák, szerb, szlovák, ukrán és német színeket képviselő sportoló is szerencsét próbált.

A tét finoman fogalmazva sem volt kicsinek nevezhető, hiszen ez a hazai válogatósorozat első állomása az áprilisi tiranai Európa-bajnokság és az októberi, manamai világbajnokság előtt. Mi több, nem csak a felnőttek voltak érdekeltek, az U23-asok is itt küzdhettek első ízben a címeres mezért, az ő kontinensviadalukat március közepén Nagybecskereken rendezik.

Akadtak nagy hiányzók, klasszisaink közül a világ- és Európa-bajnok Losonczi Dávid (kf, 87 kg) sérülés, a kötöttfogású 72 kilogrammban Eb-győztes, 77 kilóban vb-harmadik Fritsch Róbert, valamint kötöttfogású nehézsúlyban vb-második és Eb-harmadik Vitek Dárius betegség miatt maradt távol. Ettől függetlenül sem volt hiány azokból a kategóriákból, amelyeken nagy csata alakult ki a győzelemért.

Lévai Levente, Európa-bajnok birkózó: – Három hete térte vissza a szőnyegre, előtte közel egy hónapig kisebb sérülés hátráltatott. A súlyomat még mindig nem szereztem vissza, alig másfél kilogrammal vagyok több mint hetvenhét kiló. Az elődöntőben Tösmagi Attila meglepett, igaz, én hibáztam, s ezt ő kiválóan használta ki. Hajtanom kellett a fordításért, örülök, hogy a második menetben ez sikerült. Zoli azért indult velem egy súlycsoportban, mert idén ebben a kategóriában szeretne versenyezni, a tervünk az, hogy én az Európa-bajnokságon és az U23-as vb-n, ő pedig a világbajnokságon lép szőnyegre. Úgy vélem, minden esélyünk megvan arra, hogy ez sikerüljön. VÉLEMÉNY

Kötöttfogású 87 kilogrammban például így is három, világszinten meghatározó sportolónk küzdött, így az Eb-győztes Takács István, a 82 kilogrammban vb- és Eb-második Szilvássy Erik, valamint az ugyancsak eggyel lejjebb vb- és Eb-bronzérmes Lévai Tamás. Takácsnak mondhatni, egyenes út vezetett a döntőbe, Lévai és Szilvássy a fináléba jutásért találkozott egymással. A második menetben előbbi négypontos dobással 5–1-re elhúzott, Szilvássy viszont szabálytalan védekezés miatt megítélt két ponttal, valamint pörgetéssel felzárkózott 5–5-re. Az utolsó másfél percben nem változott az eredmény, a nagyobb értékű akció döntött, Lévai Tamás harcolta ki a döntőt. Ahogyan az várható volt, Takács és Lévai keményen egymásnak feszült – passzivitási pontok döntöttek, az elsőt Takács Istvánnak ítélték meg, a másodikat Lévainak, a tavaly bevezetett szabály értelmében ebben az esetben az első dönt, így Takács István diadalmaskodott.

Lévai Levente Tösmagi Attilát dobja (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)

Közel állt a bravúrhoz az U20-as Európa-bajnok Tösmagi Attila (kf, 77 kg), az első menetben gyönyörű levitellel, majd karbefogásból indított pörgetéssel és passzivitási ponttal 5–0-s előnyre tett szert a tavaly 72 kilóban Európa-bajnok Lévai Leventével szemben. A legfiatalabb Lévai fivér nem adta fel, bátyjához hasonlóan a második felvonásban passzivitási ponttal, majd lenti helyzetből indított dobással öt pontig jutott, ráadásul a Tösmagiék által kért challenge-et is megnyerte, ezzel együtt a mérkőzést is 6–5-re. Az aranyéremért enyhén szólva könnyebb dolga volt, hiszen legidősebb bátyja, az ebben a súlycsoportban vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán visszalépett öccse javára.

Szabadfogásban is akadtak érdekes mérkőzések, Gamzatgadzsi Halidov (65 kg) és az Eb-bronzérmes Végh Richárd (97 kg) sikerét érdemes külön kiemelni, míg a női mezőnyben mások mellett az Eb-harmadik Dollák Tamara (57 kg), valamint az Eb-második Bognár Erika (59 kg) is örülhetett a végső győzelemnek.