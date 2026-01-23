Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: öt edző, akit megnéznénk a Real Madrid kispadján Xabi Alonso utódjaként

2026.01.23. 16:22
Real Madrid ötös lista NS-podcast podcast Dupla Tízes Xabi Alonso La Liga
A Real Madrid nemrég menesztette Xabi Alonsót, így egyelőre állandó vezetőedző nélkül folytatja az idényt. A Dupla Tízes Ötös lista adásában arról beszélgettünk, kiket néznénk meg a BL-rekorder kispadján.

 

