Kós Hubert verhetetlen akar lenni; A téli olimpia teljes eredménylistája

2026.02.24. 23:31
A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

 

Kós Hubert éppúgy verhetetlen akar lenni 200 háton, mint Léon Marchand a fő számaiban. A januárban az év férfi sportolójának választott olimpiai bajnok úszó Michael Phelpshez hasonlóan vallja, hogy nincs megállás, így ő sem vehet vissza az edzésből és a versenyzésből. Kovács Erika nagyinterjúja.

Sallai Rolandék fél lábbal már a BL nyolcaddöntőjében. A Galatasaray 5–2-es előnnyel utazott Torinóba, így nemcsak az képzelhető el könnyen, hogy a már biztos nyolcaddöntős Szoboszlai és Kerkez (Liverpool) mellett lesz harmadik magyar is a 16 között, de az a csúfság is megeshet, hogy nem lesz olasz klub a legjobb 16-ban… Bajnokok Ligája-tudósítás és -beharangozó két oldalon.

Szalai Gábor tudja, hogy rengeteget ér az MTK elleni győzelem. A Ferencváros védője a hétfő esti siker után nyilatkozott – a labdarúgó NB I 23. fordulójának visszapillantója két oldalon.

A vasárnap véget ért milánói/cortinai téli olimpia teljes eredménylistája négy oldalon.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

