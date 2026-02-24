Imre Bence hét gólt lőtt a férfi kézi El-ben

Imre Bence hét góllal járult hozzá a német THW Kiel 37–32-es győzelméhez a spanyol Bidasoa Irún otthonában a férfi kézilabda Európa-liga második csoportkörének második fordulójában, kedden.
Az európai szövetség honlapja szerint a válogatott jobbszélső volt csapata és holtversenyben a mezőny legeredményesebb játékosa.
Lukács Péter négy gólja és hét gólpassza, illetve Máthé Dominik két találata és két gólpassza ellenére a norvég Elverum HB meglepetésre 32–25-re kikapott a dán Skanderborg Aarhus GF otthonában.
Bartucz László 14 védése dacára a német MT Melsungen 37–33-ra alulmaradt az északmacedón Vardar Szkopje vendégeként.
