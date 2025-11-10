Új többségi részvényese van az Atlético Madridnak

A megállapodás értelmében Miguel Ángel Gil Marín vezérigazgató és Enrique Cerezo klubelnök a helyükön maradnak, miközben az új befektetés nagyjából 2 milliárd euróra értékeli a madridi egyesületet. A Quantum Pacific Group (melyet az izraeli–brit milliárdos Idan Ofer birtokol) és az Ares Management továbbra is kisebbségi tulajdonosként maradnak az Atlético Madrid struktúrájában.

Gil Marín az üzlet kapcsán hangsúlyozta:

„Az Apollo nagyszerű szövetséges, amely tiszteletben tartja az Atlético történelmét, hagyományait és szurkolóit. Az új befektetés további forrásokat és lendületet hoz, hogy megőrizzük növekedésünket és versenyképességünket.”

Az Apollo egyik partnere, Robert Givone szintén méltatta a klubvezetést:

„Miguel Ángel kivételes munkát végzett az Atlético átalakításában. Számunkra kulcsfontosságú volt, hogy a vezetése mellett fektessünk be, támogatva a csapatot és a helyi közösséget.”

Julián Álverezt látják a projekt arcának (Fotó: Getty Images)

A cég belépése a klub tulajdonosi körébe nem volt váratlan, hiszen már hónapok óta készültek a felek a megállapodásra. A tőkebevonás illeszkedik az Atlético azon stratégiájába, amely az elmúlt évtizedben több nagy befektetőt is bevont a klub fejlődése érdekében – előbb a Wanda-csoportot, majd a Quantum Pacificet és az Ares Managementet.

A mostani tranzakció kulcsfontosságú a Metropolitano Stadion körül épülő, 800 millió eurós „Sportváros” projekt szempontjából, amely új edzőközpontot, közösségi sportlétesítményeket – például golf-, padel- és görkorcsolyapályákat –, valamint Európa legnagyobb beltéri szörfközpontját is magában foglalja.

A klub hosszú távú célja, hogy a fejlesztések befejeztével Gil Marín és Cerezo fokozatosan eladhassák részesedésüket, miközben az Atlético mind pénzügyileg, mind sportilag megerősödik.

Az Apollo Global Management 1990-ben alakult Josh Harris, Leon Black és Marc Rowan vezetésével, és 2024 végén 751 milliárd dollárnyi vagyont kezelt, amivel a világ 28. legnagyobb vagyonkezelője volt.

Az Atlético Madrid jelenleg negyedik helyen áll a La Ligában, 12 forduló után hat ponttal lemaradva az élen áll Real Madridhoz képest.