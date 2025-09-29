Ha Amorim távozik, Xavi lehet a megoldás a Manchester Unitednél – sajtóhír

A legutóbb az FC Barcelonát irányító Xavi Hernández 2024 óta nem vállalt munkát edzőként, annak ellenére, hogy a barcelonai távozását követően már több klubcsapat is megkereste ajánlattal – legutóbb az Erik ten Haagot elbocsátó Bayer Leverkusen.

A spanyol szakember azonban valamennyi megkeresést visszautasított, mondván, egyelőre pihenni szeretne, s nem áll szándékában újra leülni a kispadra.

Úgy tűnik azonban, hogy az említett pihenési időszak véget érhet Xavi számára: a Sport ugyanis arról írt, hogy a tréner hajlandó lenne azonnal leülni a Manchester United kispadjára, amennyiben a „vörös ördögök” Rúben Amorim menedzser menesztése mellett döntenének.

A Manchester United korábban állítólag már próbálkozott Xavi szerződtetésével, akkor azonban nem jutottak egyezségre a felek.

Most cseppet sem lenne meglepetés, ha a nagy múltú klub Amorim menesztése mellett döntene és újra megkeresné Xavit: a United ugyanis továbbra is csak vergődik a Premier League-ben, s a hétvégén a Brentford ellen szenvedett 3–1-es vereséget. Így a csapat jelenleg csak a 14. helyen áll a tabellán.