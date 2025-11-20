Lewandowski lehetett Xavi végzete a Barcelonánál – sajtóhír

A lengyel sportújságíró, Sebastian Staszewski nem kevesebbet állít, mint hogy Xavi távozását a FC Barcelonától a csapat centere, Robert Lewandowski idézte elő, aki egyszerűen megkérte az elnökséget, hogy szabaduljon meg a klublegendától.

„Tudom, hogy őrültségnek hangzik, de Robertben olyan hatalmas a győzni akarás, hogy egy nagyon egyszerű elv mentén él: azok, akik hozzásegítik a sikerhez, a barátai, akik hátráltatják, az ellenségei. Ha a meggyőződésével valaki szembemegy, ő általában önmagának ad igazat” – idézi Staszewskit a Diário As.

Az újságíró azt is elmondta: Lewandowskinak a Bayernnél a jelenlegi Barca-vezetőedzővel, Hansi Flickkel is voltak nézeteltérései, és szerepet játszhatott Carlo Ancelotti menesztésében is.

„Robertnek nem tetszett, hogy Ancelotti egyik asszisztense dohányzott az edzések alatt, és a tréningek intenzitásával sem volt megelégedve” – mondta Staszewski.