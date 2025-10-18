Varga Dániel: Nagy lépést tettünk előre, de dolgozunk tovább, hogy a későbbiekben ne veszítsünk két pontot

Csütörtökön a görög bajnokság ezüstérmese, a Bajnokok Ligája-selejtezőből az Eurokupába átkerülő Vuliagmeni ellen mutatkozott be az Eurokupa főtábláján, a C-csoportban a magyar bajnokság harmadik helyezettje, a BVSC-Manna ABC. A zuglóiak összességében hatékonyan támadtak, a második negyed elején három góllal vezettek, és bár a párharc nagyobbik részében előnyben voltak, a görögök nyomás alatt tartották a vendégeket. A harmadik negyed elején rövid ideig kétszer is vezettek, ám a BVSC a hajrában, hat perccel a vége előtt ismét jobban állt kettővel: Batizi Benedek ötödik góljával 11–9 volt az állás. A fennmaradó időben azonban már nem született zuglói találat, a görögök nyomása pedig beért: Haralamposz Trulosz 24 másodperccel a dudaszó előtt egyenlített (11–11), és ötméteresekre mentette az összecsapást. A nyolcadik párig nem rontottak a lövők, ezután viszont Nika Susiasvili kísérletét kivédte Emmanuil Andreadisz – a túloldalon pedig Nikolaosz Kasztrinakisz eldöntötte a meccset (szétlövéssel 9–8).

„A három pontért mentünk, nem sikerült megszereznünk, emiatt csalódott vagyok – mondta Varga Dániel, a BVSC vezetőedzője. – Bár többnyire mi vezettünk, a mérkőzés nagy részében jobbak voltunk az ellenfélnél, a játék legfontosabb elemeiben elöl és hátul is jobbak a mutatóink – sok dologgal tehát elégedett vagyok, mégis kicsúszott a győzelem a kezünkből. Egyéni teljesítmények terén, illetve a védekezés egy bizonyos elemében voltak kisebb elmaradásaink, ez okozta, hogy elvesztettünk két pontot. Ami viszont fontos, hogy összességében a játék képe, illetve a csapat karaktere és a mentalitása rendben volt. Ha folyamatként tekintünk a nemzetközi szereplésünkre, akkor nagy lépést tettünk előre, de dolgozunk tovább, hogy a későbbiekben, hasonló helyzetben ne hiányozzon két pont egy párharc végén.”

A BVSC tavaly háromszor is találkozott a Vuliagmenivel, a Bajnokok Ligája-selejtezőben szeptemberben, valamint októberben és decemberben az Eurokupa-csoportkörében, mindannyiszor a zuglóiak nyertek. Kérdésünkre, miszerint ezúttal kirukkolt-e valamilyen meglepetéssel a görög együttes, a tréner így válaszolt. „Nem leptek meg minket, hasonlított a játékuk a tavalyi mérkőzéseken látottakra. Amire készültünk ellenük, azt a játékosaink igen magas színvonalon hajtották végre a vízben. Meccsről meccsre haladunk, nem rossz a helyzetünk, négy-öt meccs múlva meglátjuk, a két elvesztett pont fájdalmas-e, vagy nincs jelentősége. Mindenesetre jó úton vagyunk.”

Az Eurokupa C-csoportjának másik csütörtöki meccsén a görög Panathinaikosz otthon 16–8-ra legyőzte a montenegrói Buducsnoszt Podgoricát.

A BVSC szombaton már az ob I-ben ugrott medencébe, a Miskolc vendégeként 14–9-re diadalmaskodott, ezzel harmadik meccsét is megnyerte.