Nemzeti Sportrádió

Izgalmas meccsen a Bayern megnyerte a Dortmund elleni rangadót

Vágólapra másolva!
2025.10.18. 20:30
null
Laimer a dortmundi harapófogóban (fotó: AFP)
Címkék
Bayern München Der Klassiker közvetítés Borussia Dortmund
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 7. fordulójában a Bayern München a Borussia Dortmundot fogadta, és bár akár eldönthette volna az első félidőben a 138. Der Klassikert, az egygólos előny majdnem kevésnek bizonyult neki, mert hiába lett kétgólos a bajorok előnye a vége előtt nem sokkal, a BVB előbb szépített, majd jól küzdött az egyenlítésért. Végül ez nem jött össze (2–1), így a Bayern továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a bajnokságot.

NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
Bayern München–Borussia Dortmund 2–1 (1–0)
München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Dankert
Bayern: Neuer – Boey (Bischof, 84.), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic (Kim Min Dzse, 90+2.) – Olise, Kane, Luis Díaz – Jackson (Goretzka, 61.). Vezetőedző: Vincent Kompany
Borussia: Kobel – Anton, N. Schlotterbeck, Süle (Benszebaini, a szünetben) – Ryerson, P. Gross (Fabio Silva, 84.), Svensson – Sabitzer (Jobe Bellingham, 73.), F. Nmecha – Adeyemi (Beier, 73.), Guirassy. Vezetőedző: Niko Kovac
Gólszerző: Kane (22.), Olise (78.), ill. Brandt (84.)

Hamar eldőlt, hogy a listavezető az egymás utáni huszonnegyedik hazai bajnokiján is gólt szerez. A müncheniek alaposan bekezdtek, már a harmadik percben előnybe kerülhettek volna, Michael Olise azonban túlbonyolította a helyzetét, így a vezetés megszerzésére újabb tizenkilenc percet kellett várni. Ekkor Joshua Kimmich szögletét követően Harry Kane kisebb közelharc folyamán odébb taszította Serhou Guirassyt, úgy fejelt a kapuba. A dortmundi kispadnál finoman fogalmazva is kifogásolták, hogy a VAR-rendszer még csak vissza sem nézte az esetet, és talán valóban nem ártott volna elemezni a szituációt, hiszen az angol csatár helyzeti előnyt szerzett a lökéssel.

Az Allianz Aréna hazai közönsége ezután csak azon bosszankodhatott, hogy a félidőben nem két-három góllal vezetett a Bayern, ugyanis Michael Olise lövése később a kapufán csattant. Az első negyvenöt perc után úgy tűnt, a hazaiak könnyedén hozzák a mérkőzést, és a fordulás után bedarálják a Dortmundot, csakhogy a vendégek alaposan összekapták magukat a szünetben. A találkozó folytatásában több veszélyes helyzet is kialakult a müncheni kapu előtt, a vendégek több esetben is egyenlíthettek volna, de a 79. percben ismét lecsapott a Bayern, és egy ellentámadás végén szerzett góllal megpecsételte a vendégek sorsát. Különös gól volt ez, mert a gólvonalról menteni igyekvő Jobe Bellingham a mezőnybe szerette volna visszaemelni a labdát, csakhogy Michael Olise bevetődve sodorta azt a hálóba – ritkán látni ilyet.

Aztán jött Julian Brandt, aki pályára küldése után néhány másodperccel szépített. A német az első labdaérintéséből a bajorok kapujába vágta a labdát, így a nyugodt véghajrá helyett éles percek vártak a hazaiakra. A lefújás előtt akadt időszak, amikor a Bayern saját kapuja elé szorult, a BVB elkezdett „egykapuzni”, hol a jobb, hol a bal oldalon vezetett akcióval próbált a védők mögé kerülni. Foggal-körömmel védte az eredményt a listavezető, a támadók is hátramentek védekezni, akadt helyzet, amikor a saját tizenhatosán belül Kane-nek kellett becsúszva mentenie, nincs kizárva, ha az angol nem ugrik oda önfeláldozóan, a labda a hálóban köt ki. A Bayern München, ha nem is könnyedén, izgalmas véghajrá után tartotta otthon a három pontot, egyedüli csapatként maradt veretlen az idényben, és megerősítette helyét a tabella élén. 2–1

 

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München7727–4+2321
2. RB Leipzig751110–9+116
3. Stuttgart75211–6+515
4. Borussia Dortmund742113–6+714
5. Bayer Leverkusen742116–11+514
6. 1. FC Köln732212–10+211
7. Union Berlin731311–14–310
8. Eintracht Frankfurt63317–16+19
9. Freiburg62229–908
10. Hamburg72237–10–38
11. Werder Bremen722311–16–58
12. St. Pauli62138–9–17
13. Augsburg721412–14–27
14. Hoffenheim62139–12–37
15. Wolfsburg71248–13–55
16. Mainz71158–14–64
17. Heidenheim71156–13–74
18. Mönchengladbach7346–15–93

 

 

Bayern München Der Klassiker közvetítés Borussia Dortmund
Legfrissebb hírek

Geoff Hurst: Szégyen, amit Bellinghamék apja csinált

Angol labdarúgás
2025.10.13. 17:10

Kane Haalandnál és Cristiano Ronaldónál is kevesebb tétmérkőzés alatt jutott el száz gólig

Képes Sport
2025.10.11. 14:13

Gond nélkül nyert a Ferencváros Ljubljanában a kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.10.05. 15:37

Luis Díaz duplájára alapozva Frankfurtban is hibátlan maradt a Bayern München

Német labdarúgás
2025.10.04. 20:30

Iskolajátékkal verte meg a Győr a Gloriát a női kézi BL-ben

Kézilabda
2025.10.04. 19:32

A Nyíregyházát nem zavarta, hogy hátrányba került, három góllal válaszolt a ZTE-nek

Labdarúgó NB I
2025.10.04. 16:12

A Juventus után az Athletic Bilbaónak is négyet lőtt a Borussia Dortmund

Bajnokok Ligája
2025.10.01. 23:00

Harry Kane megdöntötte Lionel Messi egyik rekordját

Bajnokok Ligája
2025.10.01. 16:06
Ezek is érdekelhetik