Izgalmas meccsen a Bayern megnyerte a Dortmund elleni rangadót

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

Bayern München–Borussia Dortmund 2–1 (1–0)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Dankert

Bayern: Neuer – Boey (Bischof, 84.), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic (Kim Min Dzse, 90+2.) – Olise, Kane, Luis Díaz – Jackson (Goretzka, 61.). Vezetőedző: Vincent Kompany

Borussia: Kobel – Anton, N. Schlotterbeck, Süle (Benszebaini, a szünetben) – Ryerson, P. Gross (Fabio Silva, 84.), Svensson – Sabitzer (Jobe Bellingham, 73.), F. Nmecha – Adeyemi (Beier, 73.), Guirassy. Vezetőedző: Niko Kovac

Gólszerző: Kane (22.), Olise (78.), ill. Brandt (84.)

Hamar eldőlt, hogy a listavezető az egymás utáni huszonnegyedik hazai bajnokiján is gólt szerez. A müncheniek alaposan bekezdtek, már a harmadik percben előnybe kerülhettek volna, Michael Olise azonban túlbonyolította a helyzetét, így a vezetés megszerzésére újabb tizenkilenc percet kellett várni. Ekkor Joshua Kimmich szögletét követően Harry Kane kisebb közelharc folyamán odébb taszította Serhou Guirassyt, úgy fejelt a kapuba. A dortmundi kispadnál finoman fogalmazva is kifogásolták, hogy a VAR-rendszer még csak vissza sem nézte az esetet, és talán valóban nem ártott volna elemezni a szituációt, hiszen az angol csatár helyzeti előnyt szerzett a lökéssel.

Az Allianz Aréna hazai közönsége ezután csak azon bosszankodhatott, hogy a félidőben nem két-három góllal vezetett a Bayern, ugyanis Michael Olise lövése később a kapufán csattant. Az első negyvenöt perc után úgy tűnt, a hazaiak könnyedén hozzák a mérkőzést, és a fordulás után bedarálják a Dortmundot, csakhogy a vendégek alaposan összekapták magukat a szünetben. A találkozó folytatásában több veszélyes helyzet is kialakult a müncheni kapu előtt, a vendégek több esetben is egyenlíthettek volna, de a 79. percben ismét lecsapott a Bayern, és egy ellentámadás végén szerzett góllal megpecsételte a vendégek sorsát. Különös gól volt ez, mert a gólvonalról menteni igyekvő Jobe Bellingham a mezőnybe szerette volna visszaemelni a labdát, csakhogy Michael Olise bevetődve sodorta azt a hálóba – ritkán látni ilyet.

Aztán jött Julian Brandt, aki pályára küldése után néhány másodperccel szépített. A német az első labdaérintéséből a bajorok kapujába vágta a labdát, így a nyugodt véghajrá helyett éles percek vártak a hazaiakra. A lefújás előtt akadt időszak, amikor a Bayern saját kapuja elé szorult, a BVB elkezdett „egykapuzni”, hol a jobb, hol a bal oldalon vezetett akcióval próbált a védők mögé kerülni. Foggal-körömmel védte az eredményt a listavezető, a támadók is hátramentek védekezni, akadt helyzet, amikor a saját tizenhatosán belül Kane-nek kellett becsúszva mentenie, nincs kizárva, ha az angol nem ugrik oda önfeláldozóan, a labda a hálóban köt ki. A Bayern München, ha nem is könnyedén, izgalmas véghajrá után tartotta otthon a három pontot, egyedüli csapatként maradt veretlen az idényben, és megerősítette helyét a tabella élén. 2–1