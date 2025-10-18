A BJAHC másodszor is kikapott a Kontinentális Kupában

Felemásan sikerült a péntek a két Erste Ligás csapatnak a Kontinentális Kupa első körében. A házigazda Gyergyói HK gólfesztivált rendezett a szerb Crvena Zvezda ellen, 13–0-ra nyert, a BJA HC ellenben talán kisebb meglepetésre szoros találkozón 3–2-re kikapott az ukrán HK Kremencsuktól. A szombati játéknap a szerb és az ukrán csapat összecsapásával indult, a Zvezda ezúttal sem úszta meg a nagy vereséget, a Kremencsuk 12–0-ra nyert.

Ilyen felvezetés után következett a Gyergyó BJA elleni mérkőzése, amelyről előzetesen azt gondolhattuk, hogy ez dönthet a továbbjutásról, ám Kangyal Balázs gárdája a nyitónapi vereségével nehéz helyzetbe hozta magát. A mérkőzés első harmada kiegyenlített játékot hozott, a fővárosi csapat kétszer, a GYHK egyszer támadhatott emberelőnyben, és bár mindegyik fórt jól játszotta meg a támadó fél, a két kapus jól védett.

Az első szünetet követően azonban megérkeztek a gólok is, a Gyergyó repülőrajtot vett, hét perc alatt háromszor is betalált, először Chris Bodó két gólja mellett Császár Hunor is eredményes volt, a háromból kettő találat emberelőnyben született. A BJA nem adta fel, és másfél perccel később szépített, Nagy Gergő a találkozó folyamán már másodszor léphetett ki, és ezúttal már nem kegyelmezett, fonákkal emelt a kapuba. Ez a játékrész a hazaiaké volt, de újabb gól nem született, így 3–1-gyel fordultak a felek.

Az utolsó harmadot nagy lendülettel és helyzetekkel kezdte a BJA, de ezek kimaradtak, a 45. percben pedig Dallas Gerads találata eldöntötte a győzelem sorsát, a hazaiak 4–1-re nyertek.

ÉRTÉKELÉSEK A MECCS UTÁN

Ezzel eldőlt, hogy vasárnap gyakorlatilag klasszikus helyosztókat rendeznek: a Gyergyó az ukrán bajnok Kremencsuk ellen a csoportgyőzelemért és a továbbjutásért játszik, a BJA pedig a szerbek ellen a harmadik helyért lép jégre.

A kvartett első helyezettje jut a következő körbe, a legjobb nyolc közé. A második fordulót november 14. és 16. között rendezik a franciaországi Angers-ban, ahol a gyergyói négyes legjobbja mellett pályára lép az olasz Cortina és a házigazda Angers Ducs, valamint a litván Punks, a lett HK Mogo, az észt Narva és az izlandi Skautafélag Akureyrar kvartettjének továbbjutója. Innen az első két helyezett kerül a hatos döntőbe, amelyet január 14. és 17. között tartanak Nottinghamben. A Garát Zsombort is foglalkoztató helyi Panthers mellett a kazah HK Torpedo, a lengyel GKS Katowice és a dán Herning Blue Fox alanyi jogon tagja a mezőnynek.

JÉGKORONG

KONTINENTÁLIS KUPA

1. KÖR (a 8 közé jutásért), B-CSOPORT (Gyergyóremete)

2. FORDULÓ

GYERGYÓI HK (romániai)–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 4–1 (0–0, 3–1, 1–0)

Gyergyóremete, 1687 néző. V: Kocur (szlovák), Pozar (szerb), Borsos, Gheorghies (románok).

GYERGYÓ: RINNE – Haaranen (3), Williams / Mesikämmen, Fejes / Raymond, Imre / Sándor – Vincze P., Császár 1 (1), Bodó 2 / Orban (2), Gerads 1, Sárpátki (1) / Ambrus G., Tranca, Väyrinen / Sándor-Székely, Csiszer, Szigeti. Edző: Markus Juuikkala

BJAHC: Farkas R. – Szabó B., Varga A. / Szivák, Boros / Pozsgai, Riha – Schlekmann, Horváth B., Honejsek (1) / Keresztes L., Nagy G. 1, Molnár B. / Banga, Novotny, Turbucz / Zimányi, Weidemann. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 31–14.

Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 6/0

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Az első harmad nagyon jól sikerült, jól játszottunk. Tudtuk, hogy az emberelőnyös szituáció a Gyergyó egyik nagy erőssége. A második játékrészben volt néhány kiállításunk, és ezek teljesen megöltek minket, kettőt rögtön ki is használt a rivális, ezen el is ment a mérkőzés. Az utolsó harmadban becsületesen dolgoztak a srácok, de ez igaz az egész találkozóra is. Amelyik csapat a Gyergyó ellen eredményes szeretne lenni, nem szabad emberhátrányba kerülnie. Újabb kiesőnk lett, Keresztes Levente bokája megsérült, így összesen már három embert veszítettünk el a Kontinentális Kupában, az utolsó napra nem sokan maradtunk.

A csoport másik meccsén

Kremencsuk–Crvena zvezda 12–0 (4–0, 4–0, 4–0)

TOVÁBBI PROGRAM

VASÁRNAP, 3. FORDULÓ

14.00: Budapest JAHC–Crvena zvezda

18.00: Gyergyói HK–Kremencsuk

KORÁBBAN

1. FORDULÓ

Kremencsuk (ukrán)–Budapest JAHC 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)

Gyergyói HK (romániai)–Crvena zvezda (szerb) 13–0 (3–0, 6–0, 4–0)