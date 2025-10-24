Nemzeti Sportrádió

Kérdéses Raphinha szereplése a vasárnapi el Clásicón – sajtóhír

M. B.M. B.
2025.10.24. 16:28
null
Raphinha (Fotó: Getty Images)
Egyelőre nem tudni, hogy az FC Barcelona labdarúgócsapata számíthat-e egyik legjobb támadójára, Raphinhára a Real Madrid elleni vasárnapi rangadón – írja a Mundo Deportivo.

A gránátvörös-kék klubbal kapcsolatban jól értesült katalán lap szerint egyes források kész tényként közlik, hogy a brazil szélső nem lesz bevethető a spanyol fővárosban – mindeközben a Mundo saját forrásai szerint a klubnál nem optimisták Raphinha visszatérését illetően. Az előző idényben brillírozó támadó zsinórban öt mérkőzést hagyott ki, miután megsérült a jobb lábában a combhajlító izom, s a jelek szerint a Real Madrid elleni meccs lesz sorozatban a hatodik, amelyen nem léphet pályára. 

Mindeközben a katalán lap szerint Jules Koundé az edzőteremben dolgozott pénteken, de ha Hansi Flick úgy dönt, akkor a kezdőcsapatban is láthatjuk a vasárnap délutáni szuperrangadón.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid98120–9+1124
2. Barcelona971124–10+1422
3. Villarreal952216–10+617
4. Atlético Madrid944116–10+616
5. Betis944115–10+516
6. Espanyol943213–11+215
7. Elche935111–9+214
8. Athletic Bilbao94239–9014
9. Sevilla941416–14+213
10. Rayo Vallecano932411–10+111
11. Alavés83239–8+111
12. Getafe93249–12–311
13. Osasuna93157–9–210
14. Levante922513–17–48
15. Valencia822410–14–48
15. Mallorca922510–14–48
17. Celta Vigo9728–11–37
18. Real Sociedad91358–13–56
19. Oviedo9274–16–126
20. Girona91356–19–136

 

 

