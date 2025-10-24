Kérdéses Raphinha szereplése a vasárnapi el Clásicón – sajtóhír

A gránátvörös-kék klubbal kapcsolatban jól értesült katalán lap szerint egyes források kész tényként közlik, hogy a brazil szélső nem lesz bevethető a spanyol fővárosban – mindeközben a Mundo saját forrásai szerint a klubnál nem optimisták Raphinha visszatérését illetően. Az előző idényben brillírozó támadó zsinórban öt mérkőzést hagyott ki, miután megsérült a jobb lábában a combhajlító izom, s a jelek szerint a Real Madrid elleni meccs lesz sorozatban a hatodik, amelyen nem léphet pályára.

Mindeközben a katalán lap szerint Jules Koundé az edzőteremben dolgozott pénteken, de ha Hansi Flick úgy dönt, akkor a kezdőcsapatban is láthatjuk a vasárnap délutáni szuperrangadón.