Kérdéses Raphinha szereplése a vasárnapi el Clásicón – sajtóhír
Egyelőre nem tudni, hogy az FC Barcelona labdarúgócsapata számíthat-e egyik legjobb támadójára, Raphinhára a Real Madrid elleni vasárnapi rangadón – írja a Mundo Deportivo.
A gránátvörös-kék klubbal kapcsolatban jól értesült katalán lap szerint egyes források kész tényként közlik, hogy a brazil szélső nem lesz bevethető a spanyol fővárosban – mindeközben a Mundo saját forrásai szerint a klubnál nem optimisták Raphinha visszatérését illetően. Az előző idényben brillírozó támadó zsinórban öt mérkőzést hagyott ki, miután megsérült a jobb lábában a combhajlító izom, s a jelek szerint a Real Madrid elleni meccs lesz sorozatban a hatodik, amelyen nem léphet pályára.
Mindeközben a katalán lap szerint Jules Koundé az edzőteremben dolgozott pénteken, de ha Hansi Flick úgy dönt, akkor a kezdőcsapatban is láthatjuk a vasárnap délutáni szuperrangadón.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|9
|8
|–
|1
|20–9
|+11
|24
|2. Barcelona
|9
|7
|1
|1
|24–10
|+14
|22
|3. Villarreal
|9
|5
|2
|2
|16–10
|+6
|17
|4. Atlético Madrid
|9
|4
|4
|1
|16–10
|+6
|16
|5. Betis
|9
|4
|4
|1
|15–10
|+5
|16
|6. Espanyol
|9
|4
|3
|2
|13–11
|+2
|15
|7. Elche
|9
|3
|5
|1
|11–9
|+2
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|4
|2
|3
|9–9
|0
|14
|9. Sevilla
|9
|4
|1
|4
|16–14
|+2
|13
|10. Rayo Vallecano
|9
|3
|2
|4
|11–10
|+1
|11
|11. Alavés
|8
|3
|2
|3
|9–8
|+1
|11
|12. Getafe
|9
|3
|2
|4
|9–12
|–3
|11
|13. Osasuna
|9
|3
|1
|5
|7–9
|–2
|10
|14. Levante
|9
|2
|2
|5
|13–17
|–4
|8
|15. Valencia
|8
|2
|2
|4
|10–14
|–4
|8
|15. Mallorca
|9
|2
|2
|5
|10–14
|–4
|8
|17. Celta Vigo
|9
|–
|7
|2
|8–11
|–3
|7
|18. Real Sociedad
|9
|1
|3
|5
|8–13
|–5
|6
|19. Oviedo
|9
|2
|–
|7
|4–16
|–12
|6
|20. Girona
|9
|1
|3
|5
|6–19
|–13
|6
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik