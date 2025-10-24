Kellett a váltás – Rashford élvezi az életet Barcelonában, s alig várja az El Clásicót

Eddig sikertörténet Marcus Rashford barcelonai kölcsönjátéka. A támadósor több posztján, szélsőként és centerként is bevethető játékos 12 eddigi tétmeccsén 5 gólt szerzett és 6 gólpasszt osztott ki, s ha így folytatja, könnyen lehet, hogy a gránátvörös-kékek a szezon végén úgy döntenek: lehívják a labdarúgó kölcsönszerződésben szereplő 30 millió eurós kivásárlási opciót.

Rashford az ESPN YouTube-csatornájának adott interjúban: jót tett neki a környezetváltozás, élvezi az életet Katalónia fővárosában, s ha rajta múlik, hosszú távon is a klub játékosa marad.

„Nagyon sok évig voltam ugyanazon a helyen – utalt a Manchester Unitednél eltöltött időszakra a 27 esztendős futballista. – Az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy huszonhárom-huszonnégy évig voltam a Unitednél. Néha egyszerűen változtatni kell. Élvezem, hogy ennél a klubnál játszatok, a Barcelona az egyik a legfontosabb szereplő a sportág történetében – természetesen maradni a szeretnék. Nem a nyáron tárgyaltam először a Barcával, de bizonyos okokból a múltban ez nem történt meg, most itt a lehetőség, hogy megtörténjen.”

A gránátvörös-kék csapat jelenleg a Real Madrid mögött a második helyen áll a spanyol bajnokságban, s vasárnap délután a spanyol fővárosban sorra kerülő El Clásicón kísérli meg legyőzni és megelőzni az ősi riválist – a hétközi, Olympiakosz ellen 6–1-re megnyert Bajnokok Ligája-meccsen duplázó támadóra a Santiago Bernabéu Stadionban is kulcsszerep hárulhat.

„Nagyon izgatott vagyok az el Clásico miatt. Futballistaként a karriered nem tart sokáig, és utána hiányoznak ezek a mérkőzések. Mindent meg akarok tenni, hogy megnyerjük a meccset – fogalmazott a 66-szoros angol válogatott játékos. – Ez a világ legnézettebb mérkőzése. Nehéz egy konkrét pillanatot felidézni, mert ha futballszurkoló vagy, akkor az összes El Clásicót láttad. Fontos, hogy tanulj a legjobbaktól, és figyeld, hogyan játszanak a sorsdöntő pillanatokban. Emlékszem Lionel Messi mesterhármasára a karrierje elején. Ezek olyan remek mérkőzések, amelyket nézni kell – nem kell egyik csapatnak sem szurkolnod ahhoz, hogy élvezd őket. Az Olympiakosz elleni győzelem nagyon fontos volt, minden pozitívum jól jön. Sok gólt szereztünk, és most az El Clásico felé tekintünk, készen állunk. Számomra ez lesz az első – a legnagyobb mérkőzés a futball világában.”

🔵🔴 Marcus Rashford: “I'm enjoying this football club and I think for anybody who loves football, Barcelona is one of the key clubs in the history of the game”.



“Of course, I hope to stay here yeah for sure!”, told ESPN. 👀🫱🏾 pic.twitter.com/ff7atBXyTE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2025

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

OKTÓBER 26., VASÁRNAP

16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!