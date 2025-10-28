Jól sikerült Dani Carvajal térdműtéte

A klub hivatalos honlapján kedden kora délután megjelent közlemény szerint a reggeli beavatkozást Dr. Manuel Leyes végezte a Real Madrid orvosi stábjának felügyelete mellett, s az atroszkópos beavatkozás jól sikerült a 33 éves védő jobb térdében. „Carvajal az elkövetkező napokban elkezdi a rehabilitációs munkát” – zárul a közlemény, amely arra nem tér ki, hogy a rutinos védőre milyen hosszú kihagyás vár.

Ugyanakkor azt tudni lehet, hogy a Carvajaléhoz hasonló térdízületi sérülések után általában 8-12 hétig tart a felépülés ideje, vagyis Carvajal idén már minden bizonnyal nem szerepelhet a csapatban.

A Real Madrid csapatkapitánya az idény elején tért vissza kilenc hónapos kihagyását követően, és legutóbb vasárnap, a Barcelona elleni el Clásico 72. percében lépett pályára csereként. Bár akkor a meccs közben még nem panaszkodott, később értesítette a klub orvosait, hogy fájdalmai vannak, majd kiderült, műtétre van szükség.