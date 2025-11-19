Felkészülési mérkőzésen sérült meg a Real Madrid védője
A mérkőzés második félidejének elején Militao úgy érezte, hogy baj van: a pályán egy passz után jelezte, hogy ki kell állnia. A brazil csapat orvosi stábja azonnal beavatkozott, az első vizsgálatok szerint a madridi védő jobb lábának combizma sérült meg.
Ez a sérülés különösen rosszkor jön a Real Madrid számára: a védelem már amúgy is meggyengült, hiszen egymást követték a sérülések. A klub korábban már bejelentette, hogy Militao mellett harcképtelen Dani Carvajal, Antonio Rüdiger és Aurélien Tchouaméni is.
A Real Madrid orvosi stábja részletes vizsgálatokkal fogja kideríteni a sérülés súlyosságát. Optimális esetben egy-két hét kihagyás várhat rá, de a legrosszabb forgatókönyv, azaz izomszakadás esetén akár két-három hónapra is kidőlhet.
Összegzésként elmondható: a Real Madrid védelme kihívásokkal néz szembe a közeljövőben, és Militao kiesése plusz fejfájást okozhat Xabi Alonso vezetőedzőnek. A válogatott szünet után a Real Madrid a spanyol bajnokságban az Elchéhez látogat, majd a Bajnokok Ligájában az Olympiakosz vendégeként lép pályára.
|1. Real Madrid
|12
|10
|1
|1
|26–10
|+16
|31
|2. Barcelona
|12
|9
|1
|2
|32–15
|+17
|28
|3. Villarreal
|12
|8
|2
|2
|24–10
|+14
|26
|4. Atlético Madrid
|12
|7
|4
|1
|24–11
|+13
|25
|5. Betis
|12
|5
|5
|2
|19–13
|+6
|20
|6. Espanyol
|12
|5
|3
|4
|15–15
|0
|18
|7. Athletic Bilbao
|12
|5
|2
|5
|12–13
|–1
|17
|8. Getafe
|12
|5
|2
|5
|12–14
|–2
|17
|9. Sevilla
|12
|5
|1
|6
|18–19
|–1
|16
|10. Alaves
|12
|4
|3
|5
|11–11
|0
|15
|11. Elche
|12
|3
|6
|3
|13–14
|–1
|15
|12. Rayo Vallecano
|12
|4
|3
|5
|12–14
|–2
|15
|13. Celta Vigo
|12
|2
|7
|3
|15–18
|–3
|13
|14. Real Sociedad
|12
|3
|4
|5
|14–17
|–3
|13
|15. Mallorca
|12
|3
|3
|6
|12–18
|–6
|12
|16. Osasuna
|12
|3
|2
|7
|9–13
|–4
|11
|17. Valencia
|12
|2
|4
|6
|11–21
|–10
|10
|18. Girona
|12
|2
|4
|6
|11–24
|–13
|10
|19. Levante
|12
|2
|3
|7
|16–23
|–7
|9
|20. Oviedo
|12
|2
|2
|8
|7–20
|–13
|8