Felkészülési mérkőzésen sérült meg a Real Madrid védője

B. SZ.B. SZ.
2025.11.19. 14:50
Éder Militaót le kellett cserélni Tunézia ellen (Fotó: Getty Images)
A Real Madridnál újabb komoly veszteséggel kell számolni: a brazil válogatottban szereplő középhátvéd, Éder Militao megsérült a Tunézia elleni felkészülési mérkőzésen, írja a Sports Illustrated.

A mérkőzés második félidejének elején Militao úgy érezte, hogy baj van: a pályán egy passz után jelezte, hogy ki kell állnia.  A brazil csapat orvosi stábja azonnal beavatkozott, az első vizsgálatok szerint a madridi védő jobb lábának combizma sérült meg.

Ez a sérülés különösen rosszkor jön a Real Madrid számára: a védelem már amúgy is meggyengült, hiszen egymást követték a sérülések. A klub korábban már bejelentette, hogy Militao mellett harcképtelen Dani Carvajal, Antonio Rüdiger és Aurélien Tchouaméni is.

A Real Madrid orvosi stábja részletes vizsgálatokkal fogja kideríteni a sérülés súlyosságát. Optimális esetben egy-két hét kihagyás várhat rá, de a legrosszabb forgatókönyv, azaz izomszakadás esetén akár két-három hónapra is kidőlhet.

Összegzésként elmondható: a Real Madrid védelme kihívásokkal néz szembe a közeljövőben, és Militao kiesése plusz fejfájást okozhat Xabi Alonso vezetőedzőnek. A válogatott szünet után a Real Madrid a spanyol bajnokságban az Elchéhez látogat, majd a Bajnokok Ligájában az Olympiakosz vendégeként lép pályára.

   
1. Real Madrid12101126–10+1631
2. Barcelona1291232–15+1728
3. Villarreal1282224–10+1426
4. Atlético Madrid1274124–11+1325
5. Betis1255219–13+620
6. Espanyol1253415–15018
7. Athletic Bilbao1252512–13–117
8. Getafe1252512–14–217
9. Sevilla1251618–19–116
10. Alaves1243511–11015
11. Elche1236313–14–115
12. Rayo Vallecano1243512–14–215
13. Celta Vigo1227315–18–313
14. Real Sociedad1234514–17–313
15. Mallorca1233612–18–612
16. Osasuna123279–13–411
17. Valencia1224611–21–1010
18. Girona1224611–24–1310
19. Levante1223716–23–79
20. Oviedo122287–20–138
A SPANYOl BAJNOKSÁG ÁLLÁSa

 

