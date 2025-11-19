Felkészülési mérkőzésen sérült meg a Real Madrid védője

A mérkőzés második félidejének elején Militao úgy érezte, hogy baj van: a pályán egy passz után jelezte, hogy ki kell állnia. A brazil csapat orvosi stábja azonnal beavatkozott, az első vizsgálatok szerint a madridi védő jobb lábának combizma sérült meg.

Ez a sérülés különösen rosszkor jön a Real Madrid számára: a védelem már amúgy is meggyengült, hiszen egymást követték a sérülések. A klub korábban már bejelentette, hogy Militao mellett harcképtelen Dani Carvajal, Antonio Rüdiger és Aurélien Tchouaméni is.

A Real Madrid orvosi stábja részletes vizsgálatokkal fogja kideríteni a sérülés súlyosságát. Optimális esetben egy-két hét kihagyás várhat rá, de a legrosszabb forgatókönyv, azaz izomszakadás esetén akár két-három hónapra is kidőlhet.

Összegzésként elmondható: a Real Madrid védelme kihívásokkal néz szembe a közeljövőben, és Militao kiesése plusz fejfájást okozhat Xabi Alonso vezetőedzőnek. A válogatott szünet után a Real Madrid a spanyol bajnokságban az Elchéhez látogat, majd a Bajnokok Ligájában az Olympiakosz vendégeként lép pályára.