Megsérült a Real Madrid védője, ebben az évben már nem játszhat

A Real Madrid hivatalos honlapján közzétett beszámoló szerint Dani Carvajal a jobb térdében szenvedett izületi sérülést és atroszkópiás műtét vár rá. A Marca úgy tudja: emiatt két-három hónapig nem állhat csapata rendelkezésre, vagyis biztos, hogy a 2025-ös naptári évben többet már nem léphet pályára. A másik madridi sportlap, az As sem volt sokkal optimistább, ők hat-tíz hétre becsülték a kihagyás időtartamát.

A hatszoros Bajnokok Ligája-győztes, 33 éves jobbhátvéd az idény elején tért vissza kilenc hónapos kihagyását követően, és legutóbb vasárnap, a Barcelona elleni el Clásico 72. percében lépett pályára csereként. Bár akkor a meccs közben még nem panaszkodott, később értesítette a klub orvosait, hogy fájdalmai vannak.