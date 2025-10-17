Barca: Yamal és Fermín játszhat a hétvégén, Raphinha is felépülhet az el Clásicóra
Némileg felderülhetett Hans-Dieter Flick vezetőedző arca a Barcelona szombati, Girona ellen hazai bajnoki mérkőzése előtt. A német szakember ugyanis jó híreket kapott a klub orvosi stábjától: Lamine Yamal lágyék-, Fermín López combsérüléséből felgyógyult, s mindketten szerepet kaphatnak a találkozón – erről maga Flick beszélt a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.
„Nem tudok mit tenni, megoldásokat kell találnunk. Lamine és Fermín edzésbe állt, de még nem játszhatják végig a kilencven percet. Ha jól játszunk, bárkit meg tudunk verni, fontos, hogy jól kezdjük a mérkőzést. A legjobbunkat kell nyújtanunk, mindenkitől ezt várom el – mondta a tréner, aki Raphinhával kapcsolatban is tudott jó hírrel szolgálni. – Reméljük, hogy az el Clásicón már pályára léphet, legalábbis ez a tervünk. Néha akadnak problémák a gyógyulással, de ő jól halad. A csapat egyik legfontosabb tagja, nagyon hiányzik, ám nemsoká visszatér, ha mindent jól csinálunk.”
A jó hírek ellenére sok a kérdőjel a gránátvörös-kékeknél a szombati mérkőzés előtt, hiszen Raphinán kívül Marc-André ter Stegenre, Joan Garcíára, Gavira, Robert Lewandowskira, Ferran Torresre és Dani Olmóra sem számíthat Hansi Flick, akinek leginkább a támadósor összeállítása okozhat majd fejtörést.
„A támadórészlegben sok embert vesztettünk el az elmúlt hetekben – fogalmazott a vezetőedző. – Több opciónk van, lesznek olyanok, akik visszatérhetnek, de még nem játszhatják végig a találkozót, és a La Masíáról is felhozhatunk játékosokat.”
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
OKTÓBER 17., PÉNTEK
21.00: Oviedo–Espanyol (Tv: Spíler2)
OKTÓBER 18., SZOMBAT
14.00: Sevilla–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)
OKTÓBER 20., HÉTFŐ
21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|8
|7
|–
|1
|19–9
|+10
|21
|2. Barcelona
|8
|6
|1
|1
|22–9
|+13
|19
|3. Villarreal
|8
|5
|1
|2
|14–8
|+6
|16
|4. Betis
|8
|4
|3
|1
|13–8
|+5
|15
|5. Atlético Madrid
|8
|3
|4
|1
|15–10
|+5
|13
|6. Sevilla
|8
|4
|1
|3
|15–11
|+4
|13
|7. Elche
|8
|3
|4
|1
|11–9
|+2
|13
|8. Athletic Bilbao
|8
|4
|1
|3
|9–9
|0
|13
|9. Espanyol
|8
|3
|3
|2
|11–11
|0
|12
|10. Alaves
|8
|3
|2
|3
|9–8
|+1
|11
|11. Getafe
|8
|3
|2
|3
|9–11
|–2
|11
|12. Osasuna
|8
|3
|1
|4
|7–8
|–1
|10
|13. Levante
|8
|2
|2
|4
|13–14
|–1
|8
|14. Rayo Vallecano
|8
|2
|2
|4
|8–10
|–2
|8
|15. Valencia
|8
|2
|2
|4
|10–14
|–4
|8
|16. Celta Vigo
|8
|–
|6
|2
|7–10
|–3
|6
|17. Oviedo
|8
|2
|–
|6
|4–14
|–10
|6
|18. Girona
|8
|1
|3
|4
|5–17
|–12
|6
|19. Real Sociedad
|8
|1
|2
|5
|7–12
|–5
|5
|20. Mallorca
|8
|1
|2
|5
|7–13
|–6
|5