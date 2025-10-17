Barca: Yamal és Fermín játszhat a hétvégén, Raphinha is felépülhet az el Clásicóra

Némileg felderülhetett Hans-Dieter Flick vezetőedző arca a Barcelona szombati, Girona ellen hazai bajnoki mérkőzése előtt. A német szakember ugyanis jó híreket kapott a klub orvosi stábjától: Lamine Yamal lágyék-, Fermín López combsérüléséből felgyógyult, s mindketten szerepet kaphatnak a találkozón – erről maga Flick beszélt a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

„Nem tudok mit tenni, megoldásokat kell találnunk. Lamine és Fermín edzésbe állt, de még nem játszhatják végig a kilencven percet. Ha jól játszunk, bárkit meg tudunk verni, fontos, hogy jól kezdjük a mérkőzést. A legjobbunkat kell nyújtanunk, mindenkitől ezt várom el – mondta a tréner, aki Raphinhával kapcsolatban is tudott jó hírrel szolgálni. – Reméljük, hogy az el Clásicón már pályára léphet, legalábbis ez a tervünk. Néha akadnak problémák a gyógyulással, de ő jól halad. A csapat egyik legfontosabb tagja, nagyon hiányzik, ám nemsoká visszatér, ha mindent jól csinálunk.”

A jó hírek ellenére sok a kérdőjel a gránátvörös-kékeknél a szombati mérkőzés előtt, hiszen Raphinán kívül Marc-André ter Stegenre, Joan Garcíára, Gavira, Robert Lewandowskira, Ferran Torresre és Dani Olmóra sem számíthat Hansi Flick, akinek leginkább a támadósor összeállítása okozhat majd fejtörést.

„A támadórészlegben sok embert vesztettünk el az elmúlt hetekben – fogalmazott a vezetőedző. – Több opciónk van, lesznek olyanok, akik visszatérhetnek, de még nem játszhatják végig a találkozót, és a La Masíáról is felhozhatunk játékosokat.”

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

OKTÓBER 17., PÉNTEK

21.00: Oviedo–Espanyol (Tv: Spíler2)

OKTÓBER 18., SZOMBAT

14.00: Sevilla–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

OKTÓBER 19., VASÁRNAP

14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)

OKTÓBER 20., HÉTFŐ

21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)