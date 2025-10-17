Nemzeti Sportrádió

Barca: Yamal és Fermín játszhat a hétvégén, Raphinha is felépülhet az el Clásicóra

V. H. L.V. H. L.
2025.10.17. 15:58
Hansi Flick (Fotó: Getty Images)
Bár továbbra is több kulcsember bajlódik sérüléssel a spanyol bajnok FC Barcelonánál, Hans-Dieter Flick vezetőedző már a hétvégén számolhat Lamine Yamallal és Fermín Lópezzel, és Raphinha felépülése is ígéretesen alakul.

Némileg felderülhetett Hans-Dieter Flick vezetőedző arca a Barcelona szombati, Girona ellen hazai bajnoki mérkőzése előtt. A német szakember ugyanis jó híreket kapott a klub orvosi stábjától: Lamine Yamal lágyék-, Fermín López combsérüléséből felgyógyult, s mindketten szerepet kaphatnak a találkozón – erről maga Flick beszélt a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

„Nem tudok mit tenni, megoldásokat kell találnunk. Lamine és Fermín edzésbe állt, de még nem játszhatják végig a kilencven percet. Ha jól játszunk, bárkit meg tudunk verni, fontos, hogy jól kezdjük a mérkőzést. A legjobbunkat kell nyújtanunk, mindenkitől ezt várom el – mondta a tréner, aki Raphinhával kapcsolatban is tudott jó hírrel szolgálni. – Reméljük, hogy az el Clásicón már pályára léphet, legalábbis ez a tervünk. Néha akadnak problémák a gyógyulással, de ő jól halad. A csapat egyik legfontosabb tagja, nagyon hiányzik, ám nemsoká visszatér, ha mindent jól csinálunk.”

A jó hírek ellenére sok a kérdőjel a gránátvörös-kékeknél a szombati mérkőzés előtt, hiszen Raphinán kívül Marc-André ter Stegenre, Joan Garcíára, Gavira, Robert Lewandowskira, Ferran Torresre és Dani Olmóra sem számíthat Hansi Flick, akinek leginkább a támadósor összeállítása okozhat majd fejtörést.

„A támadórészlegben sok embert vesztettünk el az elmúlt hetekben – fogalmazott a vezetőedző. – Több opciónk van, lesznek olyanok, akik visszatérhetnek, de még nem játszhatják végig a találkozót, és a La Masíáról is felhozhatunk játékosokat.”

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ

OKTÓBER 17., PÉNTEK
21.00: Oviedo–Espanyol (Tv: Spíler2)

OKTÓBER 18., SZOMBAT
14.00: Sevilla–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

OKTÓBER 19., VASÁRNAP
14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)

OKTÓBER 20., HÉTFŐ
21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid87119–9+1021
2. Barcelona861122–9+1319
3. Villarreal851214–8+616
4. Betis843113–8+515
5. Atlético Madrid834115–10+513
6. Sevilla841315–11+413
7. Elche834111–9+213
8. Athletic Bilbao84139–9013
9. Espanyol833211–11012
10. Alaves83239–8+111
11. Getafe83239–11–211
12. Osasuna83147–8–110
13. Levante822413–14–18
14. Rayo Vallecano82248–10–28
15. Valencia822410–14–48
16. Celta Vigo8627–10–36
17. Oviedo8264–14–106
18. Girona81345–17–126
19. Real Sociedad81257–12–55
20. Mallorca81257–13–65

 

 

