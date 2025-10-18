Nemzeti Sportrádió

Cegléden szerezte meg első győzelmét a DKKA, Győrben nyert a TFSE

B. A. P.B. A. P.
2025.10.18. 20:06
Győrben nyert a TSFE (Fotó: tfse.hu)
A női kosárlabda NB I 5. fordulójában megszerezte első győzelmét a Dávid Kornél KA, Győrben nyert a TFSE, szoros meccsen diadalmaskodott a Vasas.

Bővebben hamarosan.

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
Uni Győr–TFSE 75–93 (14–23, 16–28, 17–23, 28–19)
Vasas Akadémia–ELTE BEAC Újbuda 66–63 (20–15, 9–9, 17–18, 
VBW CEKK Cegléd–Dávid Kornél KA 63–66 (16–15, 10–18, 17–20, 20–13)

Részletes jegyzőkönyv később.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

Relatív

P

1. Sopron

4

4

1.000

8

2. Pécs

5

5

1.000

10

3. DVTK

4

4

1.000

8

4. Szekszárd

4

4

1.000

8

5. TFSE-MTK

6

5

1

0.917

11

6. Győr

5

2

3

0.700

7

7. Csata

4

1

3

0.625

5

8. BEAC

5

1

4

0.600

6

9. Vasas

5

1

4

0.600

6

10. Székesfehérvár

5

1

4

0.600

6

11. Cegléd

5

5

0.500

5

12. Szigetszentmiklós

4

4

0.500

4

 

 

