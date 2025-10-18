Cegléden szerezte meg első győzelmét a DKKA, Győrben nyert a TFSE
A női kosárlabda NB I 5. fordulójában megszerezte első győzelmét a Dávid Kornél KA, Győrben nyert a TFSE, szoros meccsen diadalmaskodott a Vasas.
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
Uni Győr–TFSE 75–93 (14–23, 16–28, 17–23, 28–19)
Vasas Akadémia–ELTE BEAC Újbuda 66–63 (20–15, 9–9, 17–18,
VBW CEKK Cegléd–Dávid Kornél KA 63–66 (16–15, 10–18, 17–20, 20–13)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
Relatív
P
|1. Sopron
4
4
–
1.000
8
|2. Pécs
5
5
–
1.000
10
|3. DVTK
4
4
–
1.000
8
|4. Szekszárd
4
4
–
1.000
8
|5. TFSE-MTK
6
5
1
0.917
11
|6. Győr
5
2
3
0.700
7
|7. Csata
4
1
3
0.625
5
|8. BEAC
5
1
4
0.600
6
|9. Vasas
5
1
4
0.600
6
|10. Székesfehérvár
5
1
4
0.600
6
|11. Cegléd
5
–
5
0.500
5
|12. Szigetszentmiklós
4
–
4
0.500
4
