Benczés Miklós: A labdarúgó-szakosztályhoz semmi közöm sincsen
„Korábban már volt egy egyeztetés a DVTK menedzsmentjével, vezetőivel. Huszonegy szakosztály van a klubon belül, kis terhet leveszek mások válláról, így jött a megkeresés” – beszélt új munkája kapcsán a Nemzeti Sportrádióban Benczés Miklós.
A DVTK SE küzdősportszakosztályaiért felelős Benczés így beszélt a teendőiről: „Meg kell találni a szinergiákat, hogy hatékonyabbá tegyük a szakágak közötti együttműködést. A mindennapos munkában nem veszek részt, erre megvannak a kiváló szakemberek; nekem a működést kell segítenem. Van három jól működő szakág, ezt szeretném kibővíteni, sőt a napokban talán be tudunk jelenteni egy új küzdősportszakágat is. Illetve van egy törekvésünk egy partneri együttműködés kapcsán is, remélhetőleg ezzel kapcsolatban is hamarosan megtörténik egy bejelentés.”
Teljesen új szerepkörben próbálja ki magát Benczés Miklós a DVTK-nál – hivatalos
„Tudom kamatoztatni a labdarúgás terén szerzett tudásomat. Amikor visszakerültem a Puskás Akadémiától a DVTK-hoz, akkor utánpótlás-szakágvezető lettem és a szervezetépítésben is szereztem gyakorlatot. A küzdősportokban nem illene különbséget tennem, de a muaythai sportággal hat éven keresztül ismerkedtem Miskolcon és Tatabányán is, ráadásul a DVTK SE-nek is ez a legeredményesebb sportága” – vallotta be Benczés, aki a beszélgetés végén leszögezte: „talán nincs a köztudatban, de a labdarúgó-szakosztályhoz semmi közöm nincsen.”
A TELJES BESZÉLGETÉST IDE KATTINTVA HALLGATHATJA MEG!