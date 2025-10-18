Benczés Miklós: A labdarúgó-szakosztályhoz semmi közöm sincsen

„Korábban már volt egy egyeztetés a DVTK menedzsmentjével, vezetőivel. Huszonegy szakosztály van a klubon belül, kis terhet leveszek mások válláról, így jött a megkeresés” – beszélt új munkája kapcsán a Nemzeti Sportrádióban Benczés Miklós.

A DVTK SE küzdősportszakosztályaiért felelős Benczés így beszélt a teendőiről: „Meg kell találni a szinergiákat, hogy hatékonyabbá tegyük a szakágak közötti együttműködést. A mindennapos munkában nem veszek részt, erre megvannak a kiváló szakemberek; nekem a működést kell segítenem. Van három jól működő szakág, ezt szeretném kibővíteni, sőt a napokban talán be tudunk jelenteni egy új küzdősportszakágat is. Illetve van egy törekvésünk egy partneri együttműködés kapcsán is, remélhetőleg ezzel kapcsolatban is hamarosan megtörténik egy bejelentés.”