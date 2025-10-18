Nemzeti Sportrádió

Benczés Miklós: A labdarúgó-szakosztályhoz semmi közöm sincsen

2025.10.18. 19:36
Új szerepkörben dolgozhat Benczés Miklós (Fotó: Nemzeti Sport)
Benczés Miklós, aki korábban a labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia és a Diósgyőr vezetőedzőjeként is dolgozott – utóbbinak sportigazgatója is volt – teljesen új szerepkörben próbálja ki magát: a szakember a DVTK SE kötelékében a küzdősportok koordinálásáért felel. Benczés Miklós a Nemzeti Sportrádióban elmondta, hogy a DVTK labdarúgócsapatához semmilyen formában nem kapcsolódik az új szerepköre, viszont a futballtól nem szakadt el teljesen.

„Korábban már volt egy egyeztetés a DVTK menedzsmentjével, vezetőivel. Huszonegy szakosztály van a klubon belül, kis terhet leveszek mások válláról, így jött a megkeresés” – beszélt új munkája kapcsán a Nemzeti Sportrádióban Benczés Miklós.

A DVTK SE küzdősportszakosztályaiért felelős Benczés így beszélt a teendőiről: „Meg kell találni a szinergiákat, hogy hatékonyabbá tegyük a szakágak közötti együttműködést. A mindennapos munkában nem veszek részt, erre megvannak a kiváló szakemberek; nekem a működést kell segítenem. Van három jól működő szakág, ezt szeretném kibővíteni, sőt a napokban talán be tudunk jelenteni egy új küzdősportszakágat is. Illetve van egy törekvésünk egy partneri együttműködés kapcsán is, remélhetőleg ezzel kapcsolatban is hamarosan megtörténik egy bejelentés.”

„Tudom kamatoztatni a labdarúgás terén szerzett tudásomat. Amikor visszakerültem a Puskás Akadémiától a DVTK-hoz, akkor utánpótlás-szakágvezető lettem és a szervezetépítésben is szereztem gyakorlatot. A küzdősportokban nem illene különbséget tennem, de a muaythai sportággal hat éven keresztül ismerkedtem Miskolcon és Tatabányán is, ráadásul a DVTK SE-nek is ez a legeredményesebb sportága” – vallotta be Benczés, aki a beszélgetés végén leszögezte: „talán nincs a köztudatban, de a labdarúgó-szakosztályhoz semmi közöm nincsen.”

A TELJES BESZÉLGETÉST IDE KATTINTVA HALLGATHATJA MEG!

Ezek is érdekelhetik