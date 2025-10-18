Izgalmas meccsen a Bayern nyerte a Dortmund elleni rangadót

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 7. fordulójában a Bayern München a Borussia Dortmundot fogadta, és bár akár el is dönthette volna az első félidőben a 138. Der Klassikert, az egygólos előny majdnem kevésnek bizonyult, mert hiába lett kétgólos a bajorok előnye a vége előtt nem sokkal, a Dortmund előbb szépített, majd jól küzdött az egyenlítésért. Végül ez nem jött össze, így a Bayern továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a bajnokságot.

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

Bayern München–Borussia Dortmund 2–1 (1–0)

München, Allianz Arena. Vezeti: Bastian Dankert.

Bayern München: Neuer – Boey (Bischof, 84.), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic (Kim Min Dzse, 90+2.) – Olise, Kane, Luis Díaz – Jackson (Goretzka, 61.). Edző: Vincent Kompany.

Borussia Dortmund: Kobel – Anton, N. Schlotterbeck, Süle (Benszebaini, a szünetben) – Ryerson, P. Gross (Fabio Silva, 84.), Svensson – Sabitzer (Bellingham, 73.), F. Nmecha – Adeyemi (Beier, 73.), Guirassy. Edző: Niko Kovac.

Gólszerző: Kane (22.), Olise (78.), ill. Brandt (84.)