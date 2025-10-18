Nemzeti Sportrádió

Verstappen nyert; a két McLaren már a rajtnál kiesett az austini sprintversenyen

2025.10.18. 18:40
A két McLaren már a rajtnál kiesett az astini sprintversenyen (Fotó: AFP)
F1 sprintverseny Amerikai Nagydíj Formula–1
Max Verstappen (Red Bull) aratott sikert a Formula–1-es Amerikai Nagydíj szombati sprintversenyén, miközben a két McLaren már a rajtnál kiesett, így a holland tovább zárkózott az éllovas kettősre az egyéni összetettben. A második George Russell (Mercedes) lett, a harmadik Carlos Sainz Jr. (Williams), mögöttük pedig a Ferrari kettőse ért célba.

Max Verstappen tovább folytatta a remek sorozatát, és ezúttal is vereséget mért a McLaren párosára. A holland versenyző egyelőre veretlen az Amerikai Nagydíj sprinteseményein, és a pole pozícióból indulva minden esélye megvolt rá, hogy újabb sikert érjen el. A Red Bull-pilóta mellől Lando Norris rugaszkodhatott el, míg az egyéni vb-összetett 22 ponttal vezető Oscar Piastri a Sauberrel remeklő Nico Hülkenberggel osztozott a második soron.

Az ausztrál, német páros mögül George Russell és Fernando Alonso indulhatott, a Ferrari-versenyzők közül az Austinban rekordernek számító Lewis Hamilton a nyolcadik, Charles Leclerc a tizedik helyről várta a rajtot. Andrea Kimi Antonelli a 11., Cunoda Juki a 18. pozícióból kívánt előretörni.

Ami a stratégiát illeti, valamennyi versenyző a közepes keverék mellett döntött, így nem volt eltérés.

Verstappen jól jött el a rajtnál, sikerült megtartania a vezetést, mögötte azonban óriási mozgolódás volt, ami káoszba fulladt, és a két McLaren vesztét okozta. Piastri éppen Norris alá próbált fordulni, amikor összeért Hülkenberggel, aminek következtében két kerékkel elemelkedett az aszfalttól, és magával vitte a csapattársát, Norrist.

Az eset miatt az ausztrál és a brit is kiesett, mint ahogyan a balesetbe belekeveredő Alonso számára is véget ért a verseny. A Sauber-pilóta eközben a bokszutcát kényszerült megjárni új első szárnyért, és visszaesett a 15. pozícióba.

Verstappen mögé Russell sorolt be, majd Carlos Sainz Jr. és a Ferrari kettőse egészítette ki az első ötöst, utánuk Alexander Albon, Cunoda és Bearman zárta a top 8-at. A sprintverseny a hatodik körben folytatódhatott: Verstappen ezúttal is jól jött el, és most mögötte sem volt bonyodalom, mindenki tartotta a pozícióját, így a 17 fősre zsugorodó mezőny változatlan sorrendben fordult el.

Izgalomból azonban nem volt hiány a következő körökben, Verstappen ugyanis nem tudta leszakítani magáról Russellt, a Mercedes-versenyző nyithatta a hátsó szárnyát, és már a 8. körben offenzívát indított a Red Bull-os vetélytársa ellen. A támadás ugyanakkor kudarcba fulladt, ráadásul a brit ezt követően DRS-távolságon kívülre került, így a címvédő fellélegezhetett az élen.

Hátrébb a két Ferrari talált egymásra a pályán, és Hamiltonnak sikerült is előznie, majd Sainz nyomába eredt, de nem tudott DRS-távolságon belülre kerülni a Williamshez képest. Az utolsó pontszerző helyért Oliver Bearman és Antonelli csapott össze – noha nem történt köztük pozíciócsere, a brit csak a bukótérbe kifutva tudott a Mercedes előtt maradni, aminek következtében még a leintés előtt kiosztottak neki egy 10 másodperces időbüntetést.

A 16. körben aztán újra pályára kellett küldeni a biztonsági autót, ezúttal Esteban Ocon és Lance Stroll talált egymásra, a kanadai magát és a franciát is kiütötte a sprintversenyből, amelyet már nem tudtak újraindítani, így a korlátozás alatt futott be a mezőny.

Verstappen szériája nem szakadt meg Austinban, sorozatban a harmadik sprintfutamon is győzelmet aratott, ezzel nyolc ponttal közelebb került a McLaren párosához. A második Russell lett, Sainz harmadikként ért célba a Williamsszel, majd Hamilton, Leclerc, Albon, Cunoda és Antonelli tette teljessé a pontszerzők sorát.

Folytatás 23 órakor az időmérővel.

AMERIKAI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda37:58.229 19 kör
2.George RussellbritMercedes37:58.624

0.395 mp h.

19
3.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes37:59.020

0.791

19
4.Lewis HamiltonbritFerrari37:59.453

1.224

19
5.Charles LeclercmonacóiFerrari38:00.054

1.825

19
6.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes38:00.805

2.576

19
7.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda38:01.205

2.976

19
8.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes38:02.376

4.147

19
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda38:03.033

4.804

19
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault38:03.355

5.126

19
11.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari38:03.878

5.649

19
12.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda38:04.457

6.228

19
13.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari38:04.853

6.624

19
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault38:06.235

8.006

19
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari38:11.805

13.576

19
-12.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari28:52.858Baleset15
-13.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes28:53.381Baleset15
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes-Baleset0
 Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes-Baleset0
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes-Baleset0

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Oscar Piastri71420336
2. Lando Norris51419314
3. Max Verstappen4920281
4. George Russell2819244
5. Charles Leclerc517177
6. Lewis Hamilton17130
7. Andrea Kimi Antonelli11389
8. Alexander Albon1273
9. Isack Hadjar1939
10. Carlos Sainz11038
11. Nico Hülkenberg1537
12. Fernando Alonso736
13. Lance Stroll632
14. Liam Lawson530
15. Esteban Ocon728
16. Cunoda Juki822
17. Pierre Gasly520
18. Gabriel Bortoleto418
19. Oliver Bearman618

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes650
2. Mercedes333
3. Ferrari307
4. Red Bull-Honda300
5. Williams-Mercedes111
6. Racing Bulls-Honda72
7. Aston Martin-Mercedes68
8. Sauber-Ferrari55
9. Haas-Ferrari46
10. Alpine-Renault20

 

46. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 17., PÉNTEK
Szabadedzés1. Norris 1:33.294
Sprintidőmérő1. Verstappen 1:32.143
OKTÓBER 18., SZOMBAT
Sprintverseny1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00

 

 

