Verstappen nyert; a két McLaren már a rajtnál kiesett az austini sprintversenyen

Max Verstappen tovább folytatta a remek sorozatát, és ezúttal is vereséget mért a McLaren párosára. A holland versenyző egyelőre veretlen az Amerikai Nagydíj sprinteseményein, és a pole pozícióból indulva minden esélye megvolt rá, hogy újabb sikert érjen el. A Red Bull-pilóta mellől Lando Norris rugaszkodhatott el, míg az egyéni vb-összetett 22 ponttal vezető Oscar Piastri a Sauberrel remeklő Nico Hülkenberggel osztozott a második soron.

Az ausztrál, német páros mögül George Russell és Fernando Alonso indulhatott, a Ferrari-versenyzők közül az Austinban rekordernek számító Lewis Hamilton a nyolcadik, Charles Leclerc a tizedik helyről várta a rajtot. Andrea Kimi Antonelli a 11., Cunoda Juki a 18. pozícióból kívánt előretörni.

Ami a stratégiát illeti, valamennyi versenyző a közepes keverék mellett döntött, így nem volt eltérés.

Verstappen jól jött el a rajtnál, sikerült megtartania a vezetést, mögötte azonban óriási mozgolódás volt, ami káoszba fulladt, és a két McLaren vesztét okozta. Piastri éppen Norris alá próbált fordulni, amikor összeért Hülkenberggel, aminek következtében két kerékkel elemelkedett az aszfalttól, és magával vitte a csapattársát, Norrist.

Az eset miatt az ausztrál és a brit is kiesett, mint ahogyan a balesetbe belekeveredő Alonso számára is véget ért a verseny. A Sauber-pilóta eközben a bokszutcát kényszerült megjárni új első szárnyért, és visszaesett a 15. pozícióba.

Verstappen mögé Russell sorolt be, majd Carlos Sainz Jr. és a Ferrari kettőse egészítette ki az első ötöst, utánuk Alexander Albon, Cunoda és Bearman zárta a top 8-at. A sprintverseny a hatodik körben folytatódhatott: Verstappen ezúttal is jól jött el, és most mögötte sem volt bonyodalom, mindenki tartotta a pozícióját, így a 17 fősre zsugorodó mezőny változatlan sorrendben fordult el.

Izgalomból azonban nem volt hiány a következő körökben, Verstappen ugyanis nem tudta leszakítani magáról Russellt, a Mercedes-versenyző nyithatta a hátsó szárnyát, és már a 8. körben offenzívát indított a Red Bull-os vetélytársa ellen. A támadás ugyanakkor kudarcba fulladt, ráadásul a brit ezt követően DRS-távolságon kívülre került, így a címvédő fellélegezhetett az élen.

Hátrébb a két Ferrari talált egymásra a pályán, és Hamiltonnak sikerült is előznie, majd Sainz nyomába eredt, de nem tudott DRS-távolságon belülre kerülni a Williamshez képest. Az utolsó pontszerző helyért Oliver Bearman és Antonelli csapott össze – noha nem történt köztük pozíciócsere, a brit csak a bukótérbe kifutva tudott a Mercedes előtt maradni, aminek következtében még a leintés előtt kiosztottak neki egy 10 másodperces időbüntetést.

A 16. körben aztán újra pályára kellett küldeni a biztonsági autót, ezúttal Esteban Ocon és Lance Stroll talált egymásra, a kanadai magát és a franciát is kiütötte a sprintversenyből, amelyet már nem tudtak újraindítani, így a korlátozás alatt futott be a mezőny.

Verstappen szériája nem szakadt meg Austinban, sorozatban a harmadik sprintfutamon is győzelmet aratott, ezzel nyolc ponttal közelebb került a McLaren párosához. A második Russell lett, Sainz harmadikként ért célba a Williamsszel, majd Hamilton, Leclerc, Albon, Cunoda és Antonelli tette teljessé a pontszerzők sorát.

Folytatás 23 órakor az időmérővel.

AMERIKAI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 37:58.229 19 kör 2. George Russell brit Mercedes 37:58.624 0.395 mp h. 19 3. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 37:59.020 0.791 19 4. Lewis Hamilton brit Ferrari 37:59.453 1.224 19 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 38:00.054 1.825 19 6. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 38:00.805 2.576 19 7. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 38:01.205 2.976 19 8. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 38:02.376 4.147 19 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 38:03.033 4.804 19 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 38:03.355 5.126 19 11. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 38:03.878 5.649 19 12. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 38:04.457 6.228 19 13. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 38:04.853 6.624 19 14. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 38:06.235 8.006 19 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 38:11.805 13.576 19 -12. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 28:52.858 Baleset 15 -13. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 28:53.381 Baleset 15 Lando Norris brit McLaren-Mercedes - Baleset 0 Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes - Baleset 0 Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes - Baleset 0

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 7 14 20 336 2. Lando Norris 5 14 19 314 3. Max Verstappen 4 9 20 281 4. George Russell 2 8 19 244 5. Charles Leclerc – 5 17 177 6. Lewis Hamilton – – 17 130 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 13 89 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Isack Hadjar – 1 9 39 10. Carlos Sainz – 1 10 38 11. Nico Hülkenberg – 1 5 37 12. Fernando Alonso – – 7 36 13. Lance Stroll – – 6 32 14. Liam Lawson – – 5 30 15. Esteban Ocon – – 7 28 16. Cunoda Juki – – 8 22 17. Pierre Gasly – – 5 20 18. Gabriel Bortoleto – – 4 18 19. Oliver Bearman – – 6 18

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 650 2. Mercedes 333 3. Ferrari 307 4. Red Bull-Honda 300 5. Williams-Mercedes 111 6. Racing Bulls-Honda 72 7. Aston Martin-Mercedes 68 8. Sauber-Ferrari 55 9. Haas-Ferrari 46 10. Alpine-Renault 20