Verstappen nyert; a két McLaren már a rajtnál kiesett az austini sprintversenyen
Max Verstappen tovább folytatta a remek sorozatát, és ezúttal is vereséget mért a McLaren párosára. A holland versenyző egyelőre veretlen az Amerikai Nagydíj sprinteseményein, és a pole pozícióból indulva minden esélye megvolt rá, hogy újabb sikert érjen el. A Red Bull-pilóta mellől Lando Norris rugaszkodhatott el, míg az egyéni vb-összetett 22 ponttal vezető Oscar Piastri a Sauberrel remeklő Nico Hülkenberggel osztozott a második soron.
Az ausztrál, német páros mögül George Russell és Fernando Alonso indulhatott, a Ferrari-versenyzők közül az Austinban rekordernek számító Lewis Hamilton a nyolcadik, Charles Leclerc a tizedik helyről várta a rajtot. Andrea Kimi Antonelli a 11., Cunoda Juki a 18. pozícióból kívánt előretörni.
Ami a stratégiát illeti, valamennyi versenyző a közepes keverék mellett döntött, így nem volt eltérés.
Verstappen jól jött el a rajtnál, sikerült megtartania a vezetést, mögötte azonban óriási mozgolódás volt, ami káoszba fulladt, és a két McLaren vesztét okozta. Piastri éppen Norris alá próbált fordulni, amikor összeért Hülkenberggel, aminek következtében két kerékkel elemelkedett az aszfalttól, és magával vitte a csapattársát, Norrist.
Az eset miatt az ausztrál és a brit is kiesett, mint ahogyan a balesetbe belekeveredő Alonso számára is véget ért a verseny. A Sauber-pilóta eközben a bokszutcát kényszerült megjárni új első szárnyért, és visszaesett a 15. pozícióba.
Verstappen mögé Russell sorolt be, majd Carlos Sainz Jr. és a Ferrari kettőse egészítette ki az első ötöst, utánuk Alexander Albon, Cunoda és Bearman zárta a top 8-at. A sprintverseny a hatodik körben folytatódhatott: Verstappen ezúttal is jól jött el, és most mögötte sem volt bonyodalom, mindenki tartotta a pozícióját, így a 17 fősre zsugorodó mezőny változatlan sorrendben fordult el.
Izgalomból azonban nem volt hiány a következő körökben, Verstappen ugyanis nem tudta leszakítani magáról Russellt, a Mercedes-versenyző nyithatta a hátsó szárnyát, és már a 8. körben offenzívát indított a Red Bull-os vetélytársa ellen. A támadás ugyanakkor kudarcba fulladt, ráadásul a brit ezt követően DRS-távolságon kívülre került, így a címvédő fellélegezhetett az élen.
Hátrébb a két Ferrari talált egymásra a pályán, és Hamiltonnak sikerült is előznie, majd Sainz nyomába eredt, de nem tudott DRS-távolságon belülre kerülni a Williamshez képest. Az utolsó pontszerző helyért Oliver Bearman és Antonelli csapott össze – noha nem történt köztük pozíciócsere, a brit csak a bukótérbe kifutva tudott a Mercedes előtt maradni, aminek következtében még a leintés előtt kiosztottak neki egy 10 másodperces időbüntetést.
A 16. körben aztán újra pályára kellett küldeni a biztonsági autót, ezúttal Esteban Ocon és Lance Stroll talált egymásra, a kanadai magát és a franciát is kiütötte a sprintversenyből, amelyet már nem tudtak újraindítani, így a korlátozás alatt futott be a mezőny.
Verstappen szériája nem szakadt meg Austinban, sorozatban a harmadik sprintfutamon is győzelmet aratott, ezzel nyolc ponttal közelebb került a McLaren párosához. A második Russell lett, Sainz harmadikként ért célba a Williamsszel, majd Hamilton, Leclerc, Albon, Cunoda és Antonelli tette teljessé a pontszerzők sorát.
Folytatás 23 órakor az időmérővel.
AMERIKAI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|37:58.229
|19 kör
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|37:58.624
0.395 mp h.
|19
|3.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|37:59.020
0.791
|19
|4.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|37:59.453
1.224
|19
|5.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|38:00.054
1.825
|19
|6.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|38:00.805
2.576
|19
|7.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|38:01.205
2.976
|19
|8.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|38:02.376
4.147
|19
|9.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|38:03.033
4.804
|19
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|38:03.355
5.126
|19
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|38:03.878
5.649
|19
|12.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|38:04.457
6.228
|19
|13.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|38:04.853
6.624
|19
|14.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|38:06.235
8.006
|19
|15.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|38:11.805
13.576
|19
|-12.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|28:52.858
|Baleset
|15
|-13.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|28:53.381
|Baleset
|15
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|-
|Baleset
|0
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|-
|Baleset
|0
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|-
|Baleset
|0
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Oscar Piastri
|7
|14
|20
|336
|2.
|Lando Norris
|5
|14
|19
|314
|3.
|Max Verstappen
|4
|9
|20
|281
|4.
|George Russell
|2
|8
|19
|244
|5.
|Charles Leclerc
|–
|5
|17
|177
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|17
|130
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|1
|13
|89
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|12
|73
|9.
|Isack Hadjar
|–
|1
|9
|39
|10.
|Carlos Sainz
|–
|1
|10
|38
|11.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|5
|37
|12.
|Fernando Alonso
|–
|–
|7
|36
|13.
|Lance Stroll
|–
|–
|6
|32
|14.
|Liam Lawson
|–
|–
|5
|30
|15.
|Esteban Ocon
|–
|–
|7
|28
|16.
|Cunoda Juki
|–
|–
|8
|22
|17.
|Pierre Gasly
|–
|–
|5
|20
|18.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|4
|18
|19.
|Oliver Bearman
|–
|–
|6
|18
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|650
|2.
|Mercedes
|333
|3.
|Ferrari
|307
|4.
|Red Bull-Honda
|300
|5.
|Williams-Mercedes
|111
|6.
|Racing Bulls-Honda
|72
|7.
|Aston Martin-Mercedes
|68
|8.
|Sauber-Ferrari
|55
|9.
|Haas-Ferrari
|46
|10.
|Alpine-Renault
|20
|46. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 17., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Norris 1:33.294
|Sprintidőmérő
|1. Verstappen 1:32.143
|OKTÓBER 18., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 19., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00