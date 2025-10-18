A Tatabánya megfordította a párharcot, és továbbjutott a férfi kézi Európa-kupában

Nagy iramot diktáltak a tatabányaiak a szombati Ek-visszavágó elején, aminek hamar meglett az eredménye. Ugyan az első két gólt a norvég Naerbö szerezte – amely így összesítésben négygólos előnybe került –, a magyar csapat ezután könnyedén fordított. A gördülékeny támadójátékával és Andó Arián akrobatikus védéseivel a 15. percben már 13–8-ra vezetett.

A két együttes közül a Bányásznak volt mélyebb a kerete, amit jól bizonyít, hogy már a meccs első negyedében kilenc játékosa is betalált. Tóth Edmond vezetőedző kipróbálta a hét a hat elleni taktikát is, a szünetre 19–12-re nőtt a hazai előny.

A második félidőben Josip Sarac és Dmitrij Zsitnyikov is megmutatta, hogy az Ek-szintnél sokkal magasabban van a tudása és a rutinja. A fiatal magyarok közül a beálló Papp Tamás is technikás gólt szerzett a posztjáról, emellett indításból is eredményes volt. Ekkor kialakult a tízgólos különbség, mégis néhány Székely Márton-védés kellett hozzá, hogy a hajrá izgalommentes legyen.

A bajnokságban még százszázalékos Tatabánya 33–27-re megnyerte a visszavágót, összesítésben négy góllal bizonyult jobbnak.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

MOL TATABÁNYA KC–NAERBÖ IL (norvég) 33–27 (19–12)

Tatabánya, 2800 néző. V: Cindric, Gonzurek (horvátok)

TATABÁNYA: ANDÓ – RODRÍGUEZ P. 5, Grigoras 3, VAJDA H. 1, SARAC 5, ZSITNYIKOV 4, Damatrin 3 (2). Csere: SZÉKELY M. (kapus), Mosindi 2, Havran, Plaza, Éles B. 3, Lemos 3, Sztraka, Papp T. 2, Krakovszki B. 2 (1). Edző: Tóth Edmond

NAERBÖ: Christensen – Svensgärd 4 (2), Hamre 2, T. Haugseng 3, Sundsbak-Gullaksen 1, A. HAUGSENG 5, Thue 2. Csere: E. NAERLAND (kapus), O. Naerland 2, Bore, R. Haugseng, Kverme 3, LÖDE 5 (3). Edző: Tom-Eirik Skarpsno

Az eredmény alakulása. 3. p.: 0–2. 8. p.: 5–5. 13. p.: 11–7. 20. p.: 14–11. 28. p.: 18–12. 38. p.: 25–15. 45. p.: 28–18. 52. p.: 28–24. 58. p.: 31–26

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 7/5

Továbbjutott: a Tatabánya, 63–59-es összesítéssel

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Nem történt semmi meglepetés, taktikailag a kinti mérkőzésre is azt raktuk össze, amit kellett. Ott nem tudtunk mindent megvalósítani, nem ismertük az ellenfelünket, más stílusban kézilabdázik, tapasztalnunk kellett. Az ilyen kupasorozatban mindig az számít, hogy ki tud többet tanulni az első mérkőzésből.

Tom-Eirik Skarpsno: – Nem volt szerencsénk a sorsolásnál, a Tatabánya szerintem az Európa-kupa legnagyobb esélyese. A visszavágóra sokkal erősebben jöttek ki, az első félidőben bemutatott szegényes játékunk nem volt elég ellenük. A túl sok technikai hiba miatt túl nagy előnyt adtunk nekik a szünetre, ezért hiába küzdöttünk jól a második félidőben.