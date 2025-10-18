Nemzeti Sportrádió

Megszakadt a komáromiak rossz sorozata a Niké Ligában

2025.10.18. 20:28
Fotó: Komáromi FC
Komárom Rózsahegy Niké Liga
Három nyeretlen mérkőzés után győzött ismét a Komárom: Radványi Miklós együttese a Nike Liga 11. fordulójában 1–0-ra diadalmaskodott Rózsahegyen, ezzel megelőzte riválisát a tabellán.

A vendégek mestere ismét számíthatott több korábban sérült játékosára. A hideg, szeles időben 737 néző előtt sokáig meddő mezőnyjáték folyt, komolyabb helyzet nélkül. Az egyik oldalon Alexander Selecky lesgólja érdemel említést, a másikon pedig Ondrej Rudzan lövése volt veszélyes.

A fordulás után viszont megtört a jég: az 52. percben Tamás Nándor lövésébe becsúszva ért bele Alexander Mojzis, akiről a labda a saját kapujába pattant. Ennek ellenére a gólt hivatalosan az erdélyi játékosnak adták. A hazaiak hiába próbáltak gyorsan válaszolni, góljukat érvénytelenítették.

A hajrában Adam Tucny lövését védte Száraz Benjamin kapus, így maradt az egygólos vendégsiker. A komáromiak ezzel megszakították negatív sorozatukat, a különös széria pedig tovább él: a két csapat élvonalbeli mérkőzésein eddig mindig a vendég nyert.

„A részünkről ez taktikailag nagyon jól levezényelt mérkőzés volt. A hazai csapat erősségeit, amelyekre felkészültünk, a játékosaink remekül semlegesítették. A Rózsahegy ugyan két gólt szerzett, de azokat les miatt nem adták meg, és azon kívül gyakorlatilag semmire sem engedtük őket. A célunk az volt, hogy biztos védekezésből induljunk és gyors ellentámadásokat vezessünk. Hála istennek az egyik kontratámadásunk bejött, és ebből megszületett a mérkőzés egyetlen gólja. A végén pedig a jó szervezettségünknek, a fegyelmezett játékunknak és a gyors reagálásainknak köszönhetően sikerült megtartanunk az eredményt, és a hazaiaknak nem engedtünk semmilyen gólhelyzetet kialakítani” – nyilatkozta Radványi Miklós, a Komárom mestere.

NIKÉ LIGA
11. forduló
Rózsahegy–Komárom 0–1 (0–0)

 

