Második meccsét is megnyerte a Kaposvár a női röplabda Extraligában

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2025.10.18. 18:54
Az UTE után a Vasas SC-t is legyőzték a kaposváriak (Fotó: facebook/KHG KNRC)
Vasas röplabda női röplabda Kaposvár női röplabda női röplabda Extraliga
Az előző bajnokságban bronzérmes KHG Kaposvár 3:1-ra győzte le hazai pályán a Vasas fiókcsapatát, a TippmixPro női Extraligában.

A házigazdák a nyitó fordulóban némi szerencsével győzték le az UTE-t, míg a vendégek hatalmas bravúrral pontot raboltak az ezüstérmes Békéscsaba otthonában. A brazil, argentin, ukrán és amerikai légiósokkal teletűzdelt somogyiak játéka ezúttal sokkal jobban összeállt – az Újpest elleni meccsen három szettben is komoly hátrányból kellett fordítaniuk a végjátékban – és ugyan az első két játszma közepéig a fiatal vendégcsapat rendre tartani tudta a lépést, sőt egyszer-egyszer vezettek is, ezt követően rendre a kaposváriak akarata érvényesült. A harmadik felvonásban azonban szinte áthatolhatatlan volt a fővárosiak blokkja, akik szépíteni tudtak. Ezzel azonban felébresztették a már-már elszundító hazaiakat, akik az első labdamenetet leszámítva végig vezetve hozták a játszmát és lezárták a mérkőzést.

A találkozó legeredményesebb játékosa a brazil Roberta Rabelo volt 23 ponttal, a túloldalon Zsombók Eszter 14-ig jutott. 

 

KHG KAPOSVÁRI NRC–VASAS SC 3:1 (17, 17, –19, 22)
Kaposvár, 425 néző. V: Árpás, Barabás.
KNRC: Bagyinka 3, RABELO 23, Szerényi 6, RICHTER 22, FEGYIK 10, Giorgi 7. Csere: Szerencsés (liberó), De Oliveira 3, Johnson 1, Kalmár. Edző: Vincent Lacombe
VASAS SC: Kiss N. 4, KISS L. 12, Zsombók A. 8, ZSOMBÓK E. 14, Botyánszki 10, CSEREKLYE 11. Csere: Stankovics (liberó), Mihálszki, Butor. Edző: Kőnig Gábor
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 6:4, 7:7, 14:9, 15:12, 20:13, 24:15. 2. játszma: 0:2, 4:4, 6:5, 7:8, 8:10, 14:11, 18:12, 20:16, 24:17. 3. játszma: 2:0, 2:4, 6:5, 7:9, 9:10, 11:11, 12:18, 15:20, 16:24. 4. játszma: 0:1, 6:1, 7:4, 9:4, 10:8, 13:9, 14:12, 16:13, 17:16, 22:17, 24:19
MESTERMÉRLEG
Vincent Lacombe: – Meg kell tanulnunk játszani a papíron gyengébb csapatok ellen is. Tudtuk, hogy irányítanunk kell a játékot, és ez nagyon nehéz, főleg, ha nincs egy összeszokott csapatod. Kétszettes vezetés után elkövettük azt a hibát, hogy kiengedtünk, ők meg rájöttek, hogy van esélyük, és ezért kerültünk bajba. 
Kőnig Gábor: – Kicsit langyosan és talán megszeppenten kezdtünk, de a második szett után sikerült változtatni a védekezésünkön és a támadásaink hatékonyságán is. A harmadik és a negyedik játszma, valamint egyébként az egész meccs is azt gondolom, hogy vállalható volt, amire készültünk, hogy minden ellenfélnek okozzunk kellemetlen perceket, azt ma is megtettük.

 

