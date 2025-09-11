Nemzeti Sportrádió

Szemlátomást élvezi a futballt Sevillában az MU-nál felsülő brazil szélső

2025.09.11. 18:44
Antony hamarosan a La Ligában is zsonglőrködhet (Fotó: Getty Images)
A Real Betis Balompié brazil válogatott szélsője, Antony mindent megtesz azért, hogy feledtesse a Manchester Unitednél eltöltött borzalmas félévet – most edzésen lőtt bődületes kapásgólt.

Míg a Manchester Unitednél minden idők egyik legrosszabb – és ár-érték arányban legdrágább –  igazolásának tartják a 2021-ben megrendezett tokiói olimpián a brazil válogatottal aranyérmet szerző Antonyt, a Betisnél annál jobban megy a sora. A sevillai zöld-fehéreknél tavasszal kölcsönben szereplő szélső az elmúlt idényben 9 gólt szerzett és 5 gólpasszt osztott ki, s nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Manuel Pellegrini irányította alakulat bejutott a Konferencialiga fináléjába.

A nyári átigazolási időszak utolsó napján az andalúziai klub 22 millió eurót fizetett a manchesteriek a 25 éves játékosért, akit láthatóan továbbra is fűt a bizonyítási vágy – ezt a legutóbbi edzésen hatalmas kapásgóllal igazolta. A parádésan sikerült lövést a Betis médiastábja is érdemesnek találta arra, hogy megmutassa a legnépszerűbb videomegosztón.

 

 

