La Liga: hatezres stadionban fogadja a Barcelona a Valenciát

A Barcelona B és a Barca női csapata mérkőzéseinek otthont adó kis stadionba költözés a La Liga engedélyével vált lehetségessé, ugyanis az általános előírás szerint legalább 15 ezer férőhelyes létesítményekben lehet élvonalbeli meccseket rendezni. Nagy feladatot jelent annak a megoldása is, hogy felszereljék a videobíró-rendszerhez szükséges kamerákat.

A bajnokság első három fordulójában idegenben lépett pályára a gránátvörös-kék csapat, viszont a folytatásban hazai mérkőzések következnek. A Les Corts negyedben található stadionban 2022 óta zajlik a felújítás, a bővítés, és a katalán klub hiába szerette volna augusztus 10-én már a Camp Nouban megrendezni a hagyományos Joan Gamper-mérkőzést, a városi tanács hiányosságok miatt nem adta ki a szükséges engedélyeket. Az arénába jelenleg 27 ezer néző férne be.

A csapat 2023–2024-es és 2024–2025-ös idényben az Olimpiai Stadionban játszotta a hazai mérkőzéseit az 1957 óta otthonául szolgáló aréna teljes körű felújítása miatt, amely a spanyol média szerint legalább 1.5 milliárd euróba kerül.

A rekonstrukció eredményeként a stadion befogadóképessége fokozatosan nő, végül 106 ezer szurkoló elhelyezésére lesz alkalmas. A Montjuicon található Olimpiai Stadion ezen a hétvégén nem áll rendelkezésre.

(MTI)