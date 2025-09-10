Nemzeti Sportrádió

La Liga: hatezres stadionban fogadja a Barcelona a Valenciát

2025.09.10. 15:58
A Spotify Camp Nou 2025. szeptember 10-én (Fotó: Getty Images)
Valencia Barcelona La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokságban címvédő Barcelona még nem fogadhatja a saját stadionjában, a Camp Nouban vasárnap a Valenciát. A katalán klub közleményben erősítette meg, hogy a mérkőzést a hatezer néző befogadására alkalmas Johan Cruyff Stadionban rendezi meg, mivel még nem kapta meg a Spotify Camp Nou újbóli megnyitásához szükséges engedélyeket.

A Barcelona B és a Barca női csapata mérkőzéseinek otthont adó kis stadionba költözés a La Liga engedélyével vált lehetségessé, ugyanis az általános előírás szerint legalább 15 ezer férőhelyes létesítményekben lehet élvonalbeli meccseket rendezni. Nagy feladatot jelent annak a megoldása is, hogy felszereljék a videobíró-rendszerhez szükséges kamerákat.

A bajnokság első három fordulójában idegenben lépett pályára a gránátvörös-kék csapat, viszont a folytatásban hazai mérkőzések következnek. A Les Corts negyedben található stadionban 2022 óta zajlik a felújítás, a bővítés, és a katalán klub hiába szerette volna augusztus 10-én már a Camp Nouban megrendezni a hagyományos Joan Gamper-mérkőzést, a városi tanács hiányosságok miatt nem adta ki a szükséges engedélyeket. Az arénába jelenleg 27 ezer néző férne be.

A csapat 2023–2024-es és 2024–2025-ös idényben az Olimpiai Stadionban játszotta a hazai mérkőzéseit az 1957 óta otthonául szolgáló aréna teljes körű felújítása miatt, amely a spanyol média szerint legalább 1.5 milliárd euróba kerül.

A rekonstrukció eredményeként a stadion befogadóképessége fokozatosan nő, végül 106 ezer szurkoló elhelyezésére lesz alkalmas. A Montjuicon található Olimpiai Stadion ezen a hétvégén nem áll rendelkezésre.

(MTI)

 

