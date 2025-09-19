A Barcelona 112 millió euróval kevesebbet költhet fizetésekre, mint az előző idényben

A spanyol élvonal csapatai összesen több mint 2.7 milliárd eurót költhetnek fizetésekre, s messze a Real Madridnak jut a legnagyobb szelet ebből, amely 761.226 millió eurót fordíthat bérekre, ezzel szemben a Barca csak 351.284 milliót (ez az összeg három éve még 656 millió volt), így az Atlético Madrid ott van a sarkában 326.989 millióval.

A királyi gárda az előző idényben még 754.89 milliót költhetett, így nőtt a bérkerete, akárcsak az Atletinek (314.28 millió volt esetükben), a katalánok ellenben 463.642 millióval gazdálkodhattak, tehát nagyjából 112.3 millió euróval szűkültek a lehetőségeik – írja a spanyol As.

Igencsak meglepő lehet, hogy az első osztályban a Sevilla költheti el bérekre a legkisebb összeget, mindösszesen 22.139 millió eurót.

Fizetési plafon a spanyol első és másodosztályban (millió euróban) (Forrás: As)

A Mundo Deportivo idézi Javier Gómeznek, a La Liga vállalati igazgatójának a szavait, aki szerint a Barcelona túllendül majd az anyagi nehézségeken, amint visszatér a Camp Nouba: „A 112 millió eurós különbség nagyjából megegyezik a VIP-páholyok értékesítéséért járó 100 millióval, mert míg tavaly a klub könyvvizsgálója ezt bevételként hitelesítette, idén már nem. Ez egy világhírű klub, biztos vagyok benne, hogy túljut ezen a problémán, de látni kell, hogy a stadionja nélkül sok bevételtől esik el a Barcelona. Az előző idényben 70-80 milliót bukott a klub azzal, hogy az Olimpiai Stadionban játszott a sajátja helyett.”

A fentiekhez tartozik, hogy a klub januárban az újjáépülő és még felújítás alatt álló Camp Nou 475 VIP-helyét értékesítette a következő 25 évre 100 millió euróért, de úgy tűnik, ezt csak egyszeri bevételként könyvelhették el, így a mostani idényre ez az összeg már nem érvényes.