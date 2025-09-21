Fallabda: Farkas Balázs negyeddöntős a Budapest Squash Openen

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a negyedik helyen kiemelt játékos 3–1-re legyőzte a francia Toufik Mekhalfít a vasárnapi nyolcaddöntőben.

„Mindent kiadtam magamból fizikálisan és mentálisan is. A franciák nagyon kellemetlen ellenfelek, minden labdát visszaadnak, nagyot kellett harcolnom. Sokat segített a közönség, különösen, amikor az utolsó szettben hátrányból jöttem vissza, hihetetlen erőt adott a telt ház” – értékelt a mérkőzés után Farkas.

A világranglista 46. helyezettjének ellenfele a hétfői negyeddöntőben a japán Cukue Riunoszuke lesz.

„Soha nem játszottam ellene tétmeccset, de edzettünk együtt Egyiptomban. Nagyon kemény összecsapásra számítok, de a mai győzelemből erőt merítek, és száz százalékkal vágok neki a holnapi meccsnek” – tette hozzá Farkas, aki az augusztusi csengtui világjátékokon ezüstérmet nyert.

BUDAPEST SQUASH OPEN

Nyolcaddöntő

Farkas Balázs–Toufik Mekhalfi (francia) 3–1 (–10, 6, 8, 10)