Kézilabda: már csak Imre Bence csapata százszázalékos a Bundesligában – körkép

A Bundesliga honlapja szerint a Magdeburg pontvesztése miatt már egyedüli százszázalékos csapatként vezeti a tabellát a Kiel.

Bartucz László nyolc és Palasics Kristóf egy védése ellenére az MT Melsungen 30–24-re kikapott a címvédő Füchse Berlin otthonában. A magyar trió harmadik tagja, Sipos Adrián térdfájdalmak miatt hiányzott a keretből.

Máthé Dominik öt góllal és négy gólpasszal vette ki a részét az Elverum HB 37–34-es sikeréből a Sandefjord ellen a Norvég Kupa nyolcaddöntőjében. Csapattársa, Lukács Péter ezúttal nem talált a hálóba.

Ónodi-Jánoskúti Máté egy gólt lőtt az USAM Nimes Gard-ban, amely 31–29-re kikapott a címvédő Paris Saint-Germain vendégeként a francia bajnokságban.

Pergel Andrej négy találata ellenére a CB Ciudad de Logrono 29–25-re kikapott a Bathco BM Torrelavega otthonában a spanyol élvonalban.